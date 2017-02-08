Фото: vk.com/barneos22
Фотографии трактора, вставшего "на дыбы" и опершегося на ковш, обсуждают Барнаульцы в социальных сетях.
"Я паркуюсь как хочу", — прокомментировал фотографии спецтехники автор заметки в паблике Barnaul 22, уточнив, что снимки были сделаны по адресу Павловский тракт 49/2.
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Некоторые горожане по этому поводу шутят, что таким образом водитель трактора поставил транспортное средство на ручник, а кто-то указывает: "Чтоб эвакуатор не увез!"
Комментарии
хороший трактор, на таком можно ездить на рыбалку)
Парковка на ковше: трактор в Барнауле занял оригинальную "стойку"
Таки может быть "принял" стойку?
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