Фото: chaspik.spb.ru
Экс-президент США Барак Обама, находясь в отпуске, решил попробовать экстремальные виды спорта. На видеохостинге Youtube появился ролик, где бывший президент вместе с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном прыгает на волнах.
В сеть это видео было выставлено только во вторник, 7 февраля. И за один день оно набрало почти два миллиона просмотров.
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Как пишет Lenta.ru, Обама с другом отдыхают на яхте недалеко от острова-курорта Москито. В итоге бывший президент победил миллиардера, обогнав его на 50 метров.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , первый день после президентства Барак Обама провел за игрой в гольф.
Комментарии
сломает себе шею скоро
не справедливо! Обама отдыхает, а наш все с колен рассеяных поднимает!
Обама не чета главстерху. Отработал отдыхает спокойно.
Дятел долби березу или мозги массажа.
гость - 8 февраля 2017 г. 17:22
ты уже фотку с афтографом "затмевающего солнце" заказал?
8.02.2017 16:59 Дятел
А откуда вам известно, как будет отдыхать поименованный вами "главстерхом"? Кстати это кто?
- гость - 8 февраля 2017 г. 17:29
гость, у тебя мозги ватные что ли? Имел бы он возможность отдыхать, еще в 2008 на отдых бы ушел.
8.02.2017 17:36 - гость -
Простите, но я не вам вопрос задавал. А если вы дятел, то мозги отбили полностью? Или по какой причине не на все вопросы отвечаете?
- гость - 8 февраля 2017 г. 17:39
Патцтол, ржунемогу от шовинистской ваты. Иди помолись червь образам киселя и луноликого. С глупость анонимной вести беседы нет желания.
Вот говорят – при Путине в магазинах очередей нет.
А в почти миллионном городе N, в одном мясном магазине – очередь есть. Да ещё какая – хвост ее, бывает, и на улицу выходит. Поскольку с 9.00 и до 15.00 в понедельник, среду и пятницу в там мясо продается на десять рублей дешевле за кило, чем в других магазинах города. Скидка, значит, такая. «Путинская» – как окрестили ее благодарные участники.
И уже с восьми утра на улице часто выстраивается очередь в ещё закрытый магазин. Безработные патриоты, пенсионеры и пенсионерки, составляющие добрую половину населения города N. – основной костяк этой очереди времён Путина.
В эти времена в почти миллионом городе N закрылись те заводы, фабрики и прочие предприятия, что работали даже при Ельцине. И жители поделились на три социальные группы: 1– пенсионеры, 2 – безработные патриоты, 3 – таксисты. Пенсионеры с пенсией больше чем в 9000 рублей считались зажиточными и ни в чем себе не отказывали – в отличие от безработных патриотов и работающих таксистов
Все очередники были насквозь пронизаны духовными скрепами. Сакральное таинство ценностей поселилось у каждого глубоко внутри. Заряженные с вечера Киселевым, Соловьем и Норкиным, они стояли в своей очереди со счастливым выражением на лицах.
Разговоры там были самые разные. Большинство членов очереди очень переживало за тяжелое положение в таких странах как Украина, Сирия, Ирак и Афганистан. Иные переживали за граждан Евросоюза – в связи с огромным притоком мигрантов и ростом преступности в Европе. Были и те, кто тяготился ростом безработицы в Англии, Дании, Нидерландах, Швеции и ряде других стран.
Очень многие в очереди откровенно возмущались вероломной политикой Порошенко и осуждали наглые вылазки бандеровской военщины.
Были и негодующие по поводу беспредела полицейских США в отношении беззащитных афроамериканцев…
…Так за обсуждением главных своих проблем жители города N медленно, но верно продвигались к вожделенным кускам свинины и говядины. И купив эти куски с очень хорошей скидкой (аж 10 рублей с каждого кг), участники очереди разбредались по своим квартирам.
Приготовив борщ, они включали телевизоры, где их уже ждали эти же самые народные любимцы: Киселев, Соловьев, Норкин.
Наевшись борща, горожане погружались в хитросплетения большой политики. С волнением наблюдали, как еле-еле выживают на свои крохотные пенсии пенсионеры Украины. Как наглеют сексуальные извращенцы Франции и Испании. Как в Штатах враги Трампа пытаются исказить его дружелюбную в адрес России и лично Путина политику…
Как плохо жить в этом безумном, безумном, безумном внешнем мире! – восклицали в сердцах они. И как прекрасно в нашей Отечественной Очереди со скидкой в целых 10 рублей за кг!
…И когда Путину рассказали об этом и показали сэлфи восхищенных его триумфальной политикой очередников, он растрогался до слез.
Дятел он и есть дятел.
Дятел - ленивый... иди работай и будет тебе счастье, и не будешь из очереди за мясом с дисконтом в 10р писать.... А про пенсионеров - очень спорный вопрос, кого знаю у всех деньги есть и детям помогают. И новостей очень много, как мошейники (тож ленивые ублюдки) обманули очередного пенсионера на несколько десятков тыщ рублей.