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Новости

Школьница под Белгородом спасла из огня трех своих братьев и двух сестер

, ИА "Амител"
Когда девочка вытащила из горящего дома последнего ребенка, то сама потеряла сознание

Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области

Десятилетняя школьница из Белгородской области Юлия Чернова спасла из горящего дома трех своих братьев и двух сестер. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщается, семья девочки живет в частном доме в селе Тетеревино Прохоровского района. Помещение отапливается с помощью печки. Днем 2 февраля мать попросила Юлию посмотреть за детьми, а сама отправилась за дровами.

Пожар в доме начался, когда дети играли в комнате. Младшие братья и сестра испугались и начали прятаться в шкафы, под кровати от дыма. Сначала девочка хотела затушить пламя водой, но огонь разрастался все сильней. Тогда школьница поняла, что нужно покидать помещение. Огонь стал настолько сильным, что перегородил вход к двери.

Юлия строгим голосом попросила всех детей подойти к ним.  Разбила окно и один за другим начала вытаскивать из дома братьев и сестер. Когда она вытаскивала из дома последнего ребенка, то увидела, что к ней на помощь бегут соседи.  Юлия отдала им трехлетнюю сестренку, а сама потеряла сознание. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

8.02.2017 17:19
Пузырек

Вот это героиня.

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