Будете ли вы отмечать День всех влюбленных?

День всех влюбленных грядет уже меньше, чем через неделю. Магазины переполнены красными и розовыми "сердечками", продавцы цветов составляют букеты "с глубоким смыслом". Очаровательные девушки толпятся около сувенирных отделов, а мужчины кисло морщатся, когда в очередной раз слышат о Святом Валентине. Между тем, в социальных сетях вновь идут настоящие баталии — нужно ли отмечать этот праздник в России и стоит ли устраивать трагедию, если ваш любимый человек не сделал вам подарок в день Всех влюбленных. А вы, дорогие читатели Amic.ru, будете отмечать День влюбленных? Примите участие в нашем опросе (голосовать слева на синем поле).
Комментарии