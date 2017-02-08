Фото: newspile.ru
Песни о любви будут играть в московском метро в День всех влюбленных, 14 февраля, сообщает официальный портал московской мэрии.
Примите участие в нашем опросе: А вы будете отмечать День всех влюбленных? Опрос Amic.ru
Те, кто спустятся в метро в этот день услышат любовную лирику Александра Пушкина ("Признание", "Я вас любил: любовь еще, быть может..."), Михаила Лермонтова ("Она поет — и звуки тают", "Из-под таинственной холодной полумаски...") и Анны Ахматовой ("Любовь").
Также сообщается, что пассажиры метро с 13 по 17 февраля будут слушать песни Игоря Шаферана. В этом году ему бы исполнилось 85 лет.
Комментарии