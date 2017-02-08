Видео: kp.ru
Видео с места гибели Михаила Толстых, командира батальона "Сомали" самопровозглашенной Донецкой народной республики, опубликовала "Комсомольская правда".
На кадрах видно, что в здании, где произошел теракт, работают силовики и спасатели. Как сообщает Lenta.ru, источник издания заявил, что по кабинету Михаила Толстых (позывной Гиви) был произведен выстрел из огнемета "Шмель".
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В данный момент тело погибшего уже опознано.
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В ДНР уже заявили, что случившееся являет собой "продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса".
Отметим, что в октябре прошлого года в Донецке в результате теракта также был убит командир батальона "Спарта" Арсен Павлов (позывной Моторола).
Комментарии
ДНР и ЛНР вполне могут заслать кого-нибудь в Киев и начать убирать всех по списку, но почему-то этого не делают. Неспроста...
Амик, хорош террориста пиарить, собаке, собачья смерть.
8.02.2017 16:13 - гость -
Террористы в Киеве сидят, ты перепутал. Или ты имеешь в виду пиар террориста-Порошенко?
8.02.2017 16:13 - гость - плюс много много
собаке, собачья смерть. ---------- Да никто про тебя не напишет, чего переживаешь то?
Окраинв была,есть и будет есть,только с каждым годом всё меньше и меньше!
А что? собакам про свою собачью смерть разрешают рассуждать на этом ресурсе? Тем более, что их собачья смерть не за горами.
Как работает МЧС вижу, а как работаю эксперты других служб (взрывотехники) на месте теракта не вижу.