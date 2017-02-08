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Жителя Барнаула судят за избиение до смерти своего знакомого и поджог дома, совершенный с целью скрыть преступление.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в ноябре прошлого года знакомый обвиняемого уехал на несколько дней из города и попросил друга присмотреть за домом.
"Чтобы не скучать, друг в охраняемом доме со своими знакомыми начал распивать спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры один из приглашенных гостей нанес потерпевшему несколько ударов кулаком по лицу, в результате чего последний упал на пол. После этого гости продолжили употреблять спиртное, не обращая внимание на избитого", — уточняют в надзорном ведомстве.
Только на следующий день инициатор конфликта понял, что потерпевший мертв. Желая скрыть следы преступления, он поджег дом. Ущерб от пожара составил более 160 тысяч рублей.
Обвиняемого же ждет суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего и умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.
Комментарии
Дак судят за поджог дома? Или всё таки за убийство?