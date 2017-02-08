Фото: vladtime.ru
Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю обращаются к жителям региона в связи со штормовым прогнозом на 9 февраля и призывают отказаться от поездок.
"В период непогоды Главное управление МЧС России по Алтайскому краю настоятельно рекомендует жителям населенных пунктов края воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов. Не рискуйте понапрасну. Следите за информационными сообщениями "Алтайавтодора", ГИБДД, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю", — указывают в экстренном ведомстве.
Напомним, что на 9 и 10 февраля в крае передано штормовое предупреждение. В регионе ожидается сильный снег, мокрый снег, гололед и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.
Комментарии
А что-то не Яндекс ни другие не дают такого
запугивают, чтоб вас потом из снежного плена не доставать
http://rp5.ru 9.02.17 никого шторма, -2, -11 вечером замерзающий дождь? , ветер 1-6 м/с,ГУ МЧС напрягает аборигенов, чтобы 11.02.17 выдохнув сказать, ну кто если не мы.