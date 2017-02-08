Среда, 8 Февраль, 18:19

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Будете ли вы отмечать День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,51
€ 63,45
Brent
$ 51,5
-7°
Обь
32см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Убийство Михаила Толстых в ДонецкеПаводок на Алтае – 2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка
Новости

Жителей Алтая просят не покидать города и села из-за надвигающегося шторма

, ИА "Амител"
Сотрудники ГУ МЧС рекомендуют гражданам отказаться от поездок

Фото: vladtime.ru

Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю обращаются к жителям региона в связи со штормовым прогнозом на 9 февраля и призывают отказаться от поездок.

"В период непогоды Главное управление МЧС России по Алтайскому краю настоятельно рекомендует жителям населенных пунктов края воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов. Не рискуйте понапрасну. Следите за информационными сообщениями "Алтайавтодора", ГИБДД, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю", — указывают в экстренном ведомстве.

Напомним, что на 9 и 10 февраля в крае передано штормовое предупреждение. В регионе ожидается сильный снег, мокрый снег, гололед и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

8.02.2017 17:26
- гость -

А что-то не Яндекс ни другие не дают такого

0  0
8.02.2017 17:36
Гонец из Пензы

запугивают, чтоб вас потом из снежного плена не доставать

0  0
8.02.2017 17:41
- гость -

http://rp5.ru 9.02.17 никого шторма, -2, -11 вечером замерзающий дождь? , ветер 1-6 м/с,ГУ МЧС напрягает аборигенов, чтобы 11.02.17 выдохнув сказать, ну кто если не мы.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
18:03
Алексея Навального вновь признали виновным по делу "Кировлеса" 2
17:51
Соревнования по лыжам среди медицинских вузов страны пройдут в Барнауле 0
17:32
Пассажиры московского метро 14 февраля будут слушать песни о любви 0
17:26
Новый автобусный маршрут до медицинского кластера запускают в Барнауле 2
17:14
Жителей Алтая просят не покидать города и села из-за надвигающегося шторма 3
17:05
Школьница под Белгородом спасла из огня трех своих братьев и двух сестер 1
16:51
Барнаульца судят за поджог дома с телом забитого до смерти мужчины 1
16:34
Президент ВТБ24 и губернатор Алтайского края обсудят финансовый сектор 1
16:26
Ролик с экстремальными развлечениями Обамы вызвал бурную реакцию в сети 14
16:17
Бойцовская собака искусала женщину в московской квартире 0
16:04
Кадры с места гибели комбата "Сомали" Михаила Толстых 22
15:49
А вы будете отмечать День всех влюбленных? Опрос Amic.ru 0
15:33
Парковка на ковше: трактор в Барнауле принял оригинальную "стойку". Фото 5
15:23
Режиссер фильма "Матильда" обратился в Генпрокуратуру с просьбой о защите 10
15:14
"Главное – работа, а не отчеты" – Дугин о подготовке Барнаула к паводку 4
15:02
Позывной Гиви: что известно об убитом командире батальона "Сомали" Михаиле Толстых? 26
14:49
СКР возбудил дело после того, как скорая опоздала к роженице в Кемерово 5
14:37
Знаменитый козел Тимур из Приморского сафари-парка стал отцом 12
14:22
Взорван в собственном кабинете: подробности убийства ополченца Гиви 22
14:14
Когда в России введут продуктовые карточки и зачем? 11
14:04
Новый созыв Общественной палаты Алтайского края начнут формировать в марте 2
13:59
Командира батальона "Сомали" Гиви убили в Донецке 26
13:53
Дональд Трамп признался, что спит по пять часов в сутки 1
13:36
КамАЗ с нелегально срубленными соснами задержали под Барнаулом. Фото 4
13:22
Московские подразделения ПВО привели в полную боевую готовность 4
13:16
Сторож, утопивший коллегу в емкости с водой, идет под суд в Алтайском крае 0
13:07
Дональд Трамп разочаровался в своем пресс-секретаре и ищет ему напарника 1
12:52
Штормпрогноз передали в Алтайском крае из-за сильного ветра и метелей 1
12:37
Плати – не хочу: законы, призванные облегчить жизнь кредитному должнику 0
12:26
Около 500 единиц дорожной техники ежедневно очищают трассы Алтайского края 4
12:19
Барнаулец возмущен "личной парковкой", организованной хозяином Lexus. Фото 45
12:07
Красноярская прокуратура закрыла сайт, где можно было заказать убийство 0
11:57
ВИЧ-инфицированные пациенты в Алтайском крае жалуются на нехватку лекарств 10
11:40
Что за игра "Беги или умри" и чем она опасна для подростков? 10
11:32
Члены барнаульской наркобанды получили сроки в колонии строгого режима 5
11:23
Цены на водку и коньяк могут подняться в России в 2017 году 5
11:13
Юбилей Алтайского края будут праздновать с середины и до конца сентября 4
11:04
Путин подписал указ, ужесточающий наказание за разглашение данных 6
10:50
Большое количество селфи связано с проблемами в личной жизни – ученые 9
10:37
Аналитики: к 2050 году экономика России станет сильнейшей в Европе 11
10:23
"АлтайБаскет" в повторном матче одолел лидера чемпионата "Уралмаш" 0
10:14
Старейшая аквариумная рыба умерла в возрасте 90 лет 5
10:04
Слесарь погиб в Славгороде, упав в соледробилку 6
10:00
Организаторы reality-тренинга проводят розыгрыш 0
09:51
Рядом с медицинским кластером в Барнауле расширят дорогу и сделают парковки 15
09:37
Президент Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье 12
09:30
Преимущества жилого комплекса "Изумрудный" 0
09:28
Загоревшийся автомобиль в Бийске потушили до приезда пожарных 0
09:16
Продовольственные карточки для бедных появятся в России в 2017 году 25
09:07
Сайт YouPorn исключен из числа запрещенных в России 12
09:00
"Барнаул Моторс" объявил о новом спецпредложении на автомобили Kia 0
08:45
17 человек участвовали в тушении пожара в частном доме в Новоалтайске 0
08:30
Выставка "СибЮвелир-2017": ювелирные изделия по ценам производителей 0
08:16
Участника программы "Своя игра" Андрея Жданова нашли мертвым в Тольятти 5
08:09
Тест. Как хорошо ты знаешь историю своего гимна? 10
08:00
Олимпиада по веб-программированию пройдет в Барнауле 0
07:47
Известный критик расскажет барнаульцам о развитии музыки 0
07:26
Как и почему российские губернаторы уходят в отставку? 11
07:04
Коттедж с бассейном и огромным гаражом продают под Барнаулом за 12 млн руб. 27
06:45
Провокационная российская рейв-группа LITTLE BIG выступит в Барнауле 19
06:27
Когда россияне празднуют Масленицу в 2017 году? 1
06:01
Подачу электричества ограничили на предприятии, отапливающем 20% Бийска 2
05:06
Праймериз "Единой России" пройдут 28 мая 1
04:19
Погода начнет меняться в Алтайском крае 8 февраля 0
01:06
Студия Paramount отменила сиквел "Войны миров Z" с Брэдом Питтом 0
00:04
Apple отзывает почти 90 тыс. iPhone 6s из-за проблем с батареей 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.