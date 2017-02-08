Фото: администрация Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал два распоряжения о выделении 403 миллионов рублей на ремонт дорог местного значения и еще около 122,5 миллиона рублей на обеспечение стабильного водоснабжения населения. Об этом говорится на сайте Министерства строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края.
В частности, на эти деньги планируется отремонтировать около 100 улиц и обновить около 100 мест водоснабжения. Также планируется пробурить несколько новых скважин в Славгороде и 49 сельских районах, что позволит улучшить качество водоснабжения 175,5 тысяч жителей.
Дороги же будут отремонтированы в 59 районах и 10 городах Алтайского края. План работ сформирован на основе заявок муниципалитетов, подготовленных с учетом мнения местных жителей. Среди городских округов наибольшую финансовую поддержку получат Барнаул, Бийск и Рубцовск, а среди районов — Каменский, Первомайский, Тальменский и Павловский.
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