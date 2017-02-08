Фото: city-izyum.pp.ua
Новый кольцевой автобусный маршрут №29, который будет ходить до нагорного медицинского кластера, начнет работу в Барнауле 13 февраля.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, обслуживать маршрут будет ООО "ПромСтройСервис".
Схема движения маршрута выглядит так: Солнечная Поляна – Энтузиастов – Попова – Северный Власихинский проезд – Лазурная – Власихинская – Ленточный Бор – Змеиногорский тракт – Ляпидевского — Аванесова – Змеиногорский тракт – пр-кт Ленина – Космонавтов – 40 лет Октября — Петра Сухова – Малахова – Георгия Исакова – Солнечная Поляна.
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В мэрии подчеркивают, что данный маршрут должен улучшить транспортное обслуживание медицинского кластера в нагорной части Барнаула. Интервал движения автобусов составит 10 минут.
Комментарии
Эй , кластерные, вначале новый перинатальный центр "ДАР" до ума доведите,
Чего за перевозчик новый, какие у него автобусы?