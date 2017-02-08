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Житель Угловского района Алтайского края приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии особого режима за убийство гражданской жены и хранение марихуаны в крупном размере.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в сентябре прошлого года мужчина, будучи нетрезвым, во время ссоры нанес сожительнице кухонным ножом один удар в брюшную полость. В результате женщина скончалась.
Также у обвиняемого была найдена марихуана. В итоге его осудили по двум статьям Уголовного кодекса и назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии особого режима.
В прокуратуре добавляют, что ранее подсудимый уже отбывал наказание за убийство. Приговор в законную силу не вступил и был обжалован осужденным.
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