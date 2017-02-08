Национальное рейтинговое агентство представило новое исследование инвестиционной привлекательности субъектов Федерации. Алтайский край вошел в группу с умеренным интересом со стороны инвестором и по этому показателю вместе с Республикой Алтай и Кемеровской областью вошел в список 24 худших по стране, пишут "Известия".
Как говорится в докладе, в России выросло число регионов с высокой инвестиционной привлекательностью: за год их стало на три больше благодаря включению в почетный список Томской и Свердловской областей и Якутии.
Уточняется, что, согласно исследованию НРА, из 80 субъектов РФ (автономные округа учитываются в составе областей, Крым и Севастополь не учитываются) 18 ухудшили за год свои позиции, 9 – улучшили, 53 – сохранили на прежнем уровне.
На долю 19 регионов, возглавляющих рейтинг, приходится около 82% от общероссийского притока прямых иностранных инвестиций, отмечают в НРА. При этом практически во всех регионах, отнесенных к наиболее низкой рейтинговой категории, практически отсутствуют иностранные инвестиции.
Среди регионов с "высоким уровнем инвестиционной привлекательности" по-прежнему остаются крупнейшие мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург), примыкающие к ним области (Московская, Ленинградская), а также регионы со значительным ресурсным потенциалом (Тюменская, Томская и Сахалинская области). Во второй категории "Умеренная инвестиционная привлекательность" также увеличилось число регионов – с 24 до 26. Наибольшее количество регионов, как и в прошлые годы, входит в категорию "Средняя инвестиционная привлекательность" – 35 из 80.
"Что касается перемещений в нижней части рейтинга, то к традиционно входящим в эту категорию республикам Северного Кавказа и Сибири, критически зависящим от государственных инвестиций и трансфертов из федерального бюджета, добавился ряд регионов Поволжья и центральной части России", — прокомментировал результаты рейтинга проректор РАНХиГС Иван Федотов.
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