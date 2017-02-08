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Суд вновь признал политика Алексея Навального виновным по делу "Кировлеса" — такой вердикт закрывает для него дорогу на президентские выборы.
Как передает "Интерфакс", в приговоре сказано, что Навальный "организовал хищение чужого имущества".
Сторона гособвинения ранее просила приговорить политика к пяти годам условного срока, а второго фигуранта дела Петра Офицерова — к четырем годам условного срока.
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Напомним, в ноябре прошлого года Верховный суд РФ на основании решения Европейского суда по правам человека отменил вердикт в отношении Навального и отправил материалы на новое рассмотрение. В итоге оппозиционер получил возможность избираться. В декабре политик официально заявил о намерении баллотироваться в президенты России.
Однако новый приговор после вступления в силу закрывает ему дорогу на выборы.
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"Согласно закону о выборах, осужденный по тяжкой статье — а статья 160 Уголовного кодекса РФ является тяжкой — лишается права баллотироваться", — цитирует "Интерфакс" слова адвоката политика Ольги Михайловой.
Комментарии
Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь,враг труда Нечаянно пригретый славой Над нами царствовал тогда.
А.С.Пушкин; Евгений Онегин; гл.10"сожженая"
Власть подла и труслива, трудно было представить как Навальный вытащит хлопца на дебаты, там ухмылки и усмешки не прокатят.