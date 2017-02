Горно-Алтайск Спасибо за теплый прием, улыбки и гостеприимство!!!❤❤❤️ #алтай #гастроли #концерт#горноалтайск #казиноалтайпэлас #like #casino #алтайскийкрай@casino_altaipalace #татьянаовсиенко #altaipalace #зима #2017 #природа #горы #красиво #овсиенко #music #instamusiс

A photo posted by Tatiana Ovsienko 🎶🎵🎤 (@ovsienko_tatiana) on Feb 6, 2017 at 5:10am PST