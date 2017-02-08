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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет "жестко реагировать" на угрозы режиссеру Алексею Учителю. Также он назвал такие действия "недопустимыми", сообщает сайт газеты "Известия".
Кроме этого, пресс-секретарь подчеркнул, что организация "Христианское государство Святая Русь", которая в том числе нападает на фильм "Матильда, не зарегистрирована в Минюсте России.
"То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов, про действия которых и говорил в своем послании президент", — сказал Песков.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель направил в Генеральную прокуратуру России два заявления, в которых просит защитить коллектив фильма от нападок Натальи Поклонской и проверить православную организацию "Христианское государство — Святая Русь" на экстремизм.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , фильм "Матильда", рассказывающий о любви балерины и русского царя, еще никто не видел. В прокат он выйдет только в конце марта.
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