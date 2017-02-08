18-летний барнаулец предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что в сентябре прошлого года молодой человек подсыпал своему 40-летнему знакомому снотворный препарат, замедляющий психомоторные реакции, и хотел задать ему интересующие вопросы. Молодой человек подозревал мужчину в краже.
Однако обвиняемый не рассчитал с таблетками и превысил допустимую дозировку. Из-за неосмотрительных действий юноши потерпевший скончался на месте происшествия от воздействия на организм нейролептика, употребленного с алкоголем.
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