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Пираты совершили нападение на грузовое судно "BBC Caribbean" в территориальных водах Нигерии, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".
ЧП случились в Гвинейском заливе неподалеку от нефтяного терминала. Сообщается, что пираты взяли в заложники восемь человек, семь из них граждане России. Один человек гражданин Украины.
Пока неизвестно, где находится захваченные в плен моряки. Российское диппредставительство обратилось за помощью в поисках пропавших к нигерийским властям.
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