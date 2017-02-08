Фото: vmichurinske.ru
Президент России Владимир Путин рассказал молодым ученым, какое будущее ждет Россию, сообщает "Лента.ру".
Глава российского государства на церемонии вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций в Кремле рассказал, что Россия имеет глубокие корни.
"Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно", — сказал Владимир Путин.
Комментарии
Осталось дождаться....
...Жаль только - жить в эту пору прекрасную Уж не придется - ни мне, ни тебе...
Воффка, Россия всегда была, есть и будет Великой страной. И всех паразитов она с себя стряхивает. Не сразу, но обязательно.