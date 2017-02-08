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Похороны убитого в самопровозглашенной Донецкой народной республике командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви) пройдут в пятницу, 10 февраля, сообщает "Интерфакс".
Как сообщается, в четверг, 9 февраля, в республике будет объявлен трехдневный траур.
Напомним, Гиви погиб в своем кабинете около 6 утра в результате подрыва. Для убийства Толстых был использован реактивный огнемет "Шмель".
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в прокуратуре ДНР сообщили, что по горячим следам вышли на предполагаемых убийц комбата "Сомали" Михаила Гиви. По данным надзорного ведомства, к покушению причастна украинская диверсионно-разведывательная группа.
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