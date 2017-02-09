Четверг, 9 Февраль, 07:52

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Будете ли вы отмечать День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,51
€ 63,45
Brent

-8°
Обь
32см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Убийство Михаила Толстых в ДонецкеПаводок на Алтае – 2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка
Новости

Каменские депутаты массово разменяли "Справедливую Россию" на партию власти

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Сразу 11 депутатов райсовета вышли из фракции "СР" и примкнули к "Единой России"

Фото: Александра Черданцева

Небывалое политическое событие произошло в алтайской провинции. Сразу 11 депутатов Каменского районного Совета депутатов, избранных при поддержке партии "Справедливая Россия", вышли из фракции "СР" и вступили во фракцию "Единая Россия". Это произошло в среду, 8 февраля. Об этом ИА "Амител" накануне сообщил источник в партии власти. И уже через несколько часов официальный релиз прислала сама партия.

"В ходе заседания 11 депутатов райсовета собственноручно написали заявления о вступлении во фракцию партии власти. Все они – депутаты, прошедшие в райсовет от "Справедливой России": председатель Совета Виктор Кашицин, депутаты: Татьяна Кашицина, Лариса Кригер, Наталья Горяинова, Евгений Найден, Николай Найден, Иван Панченко, Юрий Варавин, Дмитрий Фокин, Андрей Сурмин и Вячеслав Каменский. Поскольку все перечисленные депутаты не являются членами партии "Справедливая Россия", для вступления во фракцию "ЕР" им было достаточно написать заявление", – сообщили в "Единой России".

По итогам выборов 16 марта 2016 года в райсовет "Единая Россия" получила всего четыре мандата. А вот "Справедливая Россия" произвела фурор — 16 мандатов. В этот же день прошли выборы в думу Камня-на-Оби. И там фурор — 15 мандатов. Правда, некоторые кандидаты от "СР" выиграли и те и другие выборы. Произошло некоторое перераспределение, но "СР" все равно имела большинство голосов в обоих парламентах.

Читайте также: Справороссы взяли большинство мандатов на каменских выборах

История успеха справороссов была недолгой. "Единая Россия" "отвоевала" большинство менее чем через год.

По словам главы новой фракции "ЕР" Виктора Штрака, причиной массового перехода послужила "конструктивная работа отделения партии власти".

"За год практического безвластия в районе депутаты убедились на собственном опыте, что одно дело – мечтать о благополучии избирателей и убеждать их в правильности и совсем другое – реально ежедневно работать над этим. У "Единой России" в регионе много отличных проектов, и мы хотим, чтобы они были реализованы у нас. Добиться этого можно только в том случае, если мы будем работать вместе. Не противостоять, а именно работать с общей целью и на общий результат. Поэтому эсеры коллегиально приняли решение о переходе к "Единой России", — цитирует Штрака пресс-служба партии.

Победа справедливороссов имела место быть, думается нам, благодаря Федору Найдену. Именно он был лицом и главным брендом партии "Справедливая Россия" на выборах в Каменском районе. Несколько месяцев "СР" пыталась провести его в главы района. Но принятие решения было несколько раз блокировано.

Читайте также: Саботаж или воля народа: депутаты сорвали избрание главы Каменского района

Найден занял этот пост, по слухам, получив договоренность с "ЕР". Почти сразу после этого он дал понять СМИ, что с "СР" больше не сотрудничает.

Несколько дней назад его сын, Алексей Найден, вышел из фракции "СР" в алтайском краевом парламенте. И вот теперь 11 каменских депутатов сделали то же самое.

Позицию этих депутатов на момент публикации материала узнать лично не удалось.

Читайте также: Еще один депутат вышел из фракции "Справедливая Россия" в Алтайском Заксе

Секретарь Бюро регионального отделения партии "Справедливая Россия" Владислав Вакаев в беседе с корреспондентом ИА "Амител" также выразил мнение, что их "увел" Федор Найден.

"Этого следовало ожидать, после того как Найден взял курс на взаимодействие с партией власти. Во фракцию "ЕР" перешли люди, ориентированные на него. Вероятно, таким образом он пытается продемонстрировать лояльность партии власти. Ему это было навязано сверху. Я думаю, Федору Найдену было бы удобнее работать в качестве надпартийного лидера", – сказал Вакаев.

Вакаев подчеркнул, что на каменских выборах все финансовые расходы несла именно партия, а не кандидаты, ставшие депутатами.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

9.02.2017 07:12
- гость -

Вот люди то дураки. Думали, что выбирают депутатов с политическими убеждениями, а выбрали политических проституток. Это то же самое, что если бы выбрали обычных мужиков, а они через какое-то время заявили, что пи.. геи

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
07:46
Премьеру нового юбилейного шоу в Барнауле представит Анита Цой 0
07:28
Игрушечный Бэтмен, оттенки серого и мутанты: главные премьеры недели 0
07:03
Коттедж с камином и бассейном продают в Барнауле за 9,5 млн рублей. Фото 1
06:44
Что покажут на 67-м Берлинском кинофестивале и почему России нет в конкурсе? 0
06:27
Панк-группа КняZz исполнит в Барнауле свои лучшие песни 1
06:01
Каменские депутаты массово разменяли "Справедливую Россию" на партию власти 1
05:06
Февральский шторм: мокрый снег и плюс за окном ждут жителей Алтая 9 февраля 0
23:07
Татьяна Овсиенко выступила с концертом в алтайском казино 0
22:04
18-летний барнаулец идет под суд за смерть своего знакомого от снотворного 0
21:02
Комбата Гиви, убитого в Донецке, похоронят 10 февраля 1
20:57
Масштабный пожар произошел в частном секторе в Барнауле. Фото 1
20:07
Путин уверен в неизбежности прекрасного будущего России 5
19:50
Песков заявил, что угрозы режиссеру фильма "Матильда" недопустимы 0
19:27
Пираты захватили семь российских моряков в водах Нигерии 0
19:07
Коротко о главном: медкластер, нехватка лекарств и ожидания наводнения
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 8 февраля
18:52
Алтайский край оказался внизу рейтинга инвестиционной привлекательности 0
18:33
Бывший зек получил новый срок за убийство сожительницы в Алтайском крае 0
18:22
Власти Алтайского края выделят 525 миллионов ремонт дорог и скважин 0
18:03
Алексея Навального вновь признали виновным по делу "Кировлеса" 4
17:51
Соревнования по лыжам среди медицинских вузов страны пройдут в Барнауле 0
17:32
Пассажиры московского метро 14 февраля будут слушать песни о любви 0
17:26
Новый автобусный маршрут до медицинского кластера запускают в Барнауле 4
17:14
Жителей Алтая просят не покидать города и села из-за надвигающегося шторма 3
17:05
Школьница под Белгородом спасла из огня трех своих братьев и двух сестер 1
16:51
Барнаульца судят за поджог дома с телом забитого до смерти мужчины 1
16:34
Президент ВТБ24 и губернатор Алтайского края обсудят финансовый сектор 1
16:26
Ролик с экстремальными развлечениями Обамы вызвал бурную реакцию в сети 18
16:17
Бойцовская собака искусала женщину в московской квартире 0
16:04
Кадры с места гибели комбата "Сомали" Михаила Толстых 23
15:49
А вы будете отмечать День всех влюбленных? Опрос Amic.ru 0
15:33
Парковка на ковше: трактор в Барнауле принял оригинальную "стойку". Фото 5
15:23
Режиссер фильма "Матильда" обратился в Генпрокуратуру с просьбой о защите 10
15:14
"Главное – работа, а не отчеты" – Дугин о подготовке Барнаула к паводку 4
15:02
Позывной Гиви: что известно об убитом командире батальона "Сомали" Михаиле Толстых? 26
14:49
СКР возбудил дело после того, как скорая опоздала к роженице в Кемерово 5
14:37
Знаменитый козел Тимур из Приморского сафари-парка стал отцом 12
14:22
Взорван в собственном кабинете: подробности убийства ополченца Гиви 24
14:14
Когда в России введут продуктовые карточки и зачем? 12
14:04
Новый созыв Общественной палаты Алтайского края начнут формировать в марте 2
13:59
Командира батальона "Сомали" Гиви убили в Донецке 26
13:53
Дональд Трамп признался, что спит по пять часов в сутки 1
13:36
КамАЗ с нелегально срубленными соснами задержали под Барнаулом. Фото 4
13:22
Московские подразделения ПВО привели в полную боевую готовность 4
13:16
Сторож, утопивший коллегу в емкости с водой, идет под суд в Алтайском крае 0
13:07
Дональд Трамп разочаровался в своем пресс-секретаре и ищет ему напарника 1
12:52
Штормпрогноз передали в Алтайском крае из-за сильного ветра и метелей 1
12:37
Плати – не хочу: законы, призванные облегчить жизнь кредитному должнику 0
12:26
Около 500 единиц дорожной техники ежедневно очищают трассы Алтайского края 4
12:19
Барнаулец возмущен "личной парковкой", организованной хозяином Lexus. Фото 48
12:07
Красноярская прокуратура закрыла сайт, где можно было заказать убийство 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.