Фото: zn.ua
Алтайский край в четверг, 9 февраля, живет в условиях штормового предупреждения. Автомобилистам рекомендовано не покидать населенные пункты.
"На большей части территории мокрый снег, снег, местами сильный, метель, гололедные явления, на дорогах местами гололедица", – сообщили в региональном Гидрометцентре.
Днем по краю -4…+1 градус, в предгорных районах +1…+6 градусов. Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду, местами в западных и южных районах порывы до 20-25 метров в секунду.
Читайте также: Жителей Алтая просят не покидать города и села из-за надвигающегося шторма
В Барнауле в конце дня мокрый снег, возможны гололедные явления, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице около нуля градусов. Ветер юго-западный, до 15 метров в секунду.
Комментарии