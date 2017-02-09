Четверг, 9 Февраль, 07:52

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Будете ли вы отмечать День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,51
€ 63,45
Brent

-8°
Обь
32см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Убийство Михаила Толстых в ДонецкеПаводок на Алтае – 2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка
Новости

Коттедж с камином и бассейном продают в Барнауле за 9,5 млн рублей. Фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 150 квадратных метров находится в поселке Солнечная Поляна

Фото: avito.ru

Кирпичный дом площадью 150 квадратных метров выставили на продажу в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 9,5 миллионов рублей.

Как сказано на сайте Avito.ru, коттедж расположен на участке 11 соток и находится на улице Отрадной.

"При строительстве использовались только высококачественные материалы. В доме два этажа, на первом — кухня-гостиная, комната для гостей, ванная, на втором этаже две спальни. Земельный участок 11 соток с благоустроенной территорией, плодоносящими деревьями, цветниками и газонами, на участке расположен бассейн с подогревом и подсветкой", — говорится в объявлении.

Судя по фотографиям интерьера, в доме имеется красивый камин. На участке находится отапливаемая баня, гараж на три машины, хозблок.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

9.02.2017 07:29
- гость -

Жаль, нет помещений для прислуги. Тогда я бы предложил обен на двухкомнатную хрущёвку в центре.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
07:46
Премьеру нового юбилейного шоу в Барнауле представит Анита Цой 0
07:28
Игрушечный Бэтмен, оттенки серого и мутанты: главные премьеры недели 0
07:03
Коттедж с камином и бассейном продают в Барнауле за 9,5 млн рублей. Фото 1
06:44
Что покажут на 67-м Берлинском кинофестивале и почему России нет в конкурсе? 0
06:27
Панк-группа КняZz исполнит в Барнауле свои лучшие песни 1
06:01
Каменские депутаты массово разменяли "Справедливую Россию" на партию власти 1
05:06
Февральский шторм: мокрый снег и плюс за окном ждут жителей Алтая 9 февраля 0
23:07
Татьяна Овсиенко выступила с концертом в алтайском казино 0
22:04
18-летний барнаулец идет под суд за смерть своего знакомого от снотворного 0
21:02
Комбата Гиви, убитого в Донецке, похоронят 10 февраля 1
20:57
Масштабный пожар произошел в частном секторе в Барнауле. Фото 1
20:07
Путин уверен в неизбежности прекрасного будущего России 5
19:50
Песков заявил, что угрозы режиссеру фильма "Матильда" недопустимы 0
19:27
Пираты захватили семь российских моряков в водах Нигерии 0
19:07
Коротко о главном: медкластер, нехватка лекарств и ожидания наводнения
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 8 февраля
18:52
Алтайский край оказался внизу рейтинга инвестиционной привлекательности 0
18:33
Бывший зек получил новый срок за убийство сожительницы в Алтайском крае 0
18:22
Власти Алтайского края выделят 525 миллионов ремонт дорог и скважин 0
18:03
Алексея Навального вновь признали виновным по делу "Кировлеса" 4
17:51
Соревнования по лыжам среди медицинских вузов страны пройдут в Барнауле 0
17:32
Пассажиры московского метро 14 февраля будут слушать песни о любви 0
17:26
Новый автобусный маршрут до медицинского кластера запускают в Барнауле 4
17:14
Жителей Алтая просят не покидать города и села из-за надвигающегося шторма 3
17:05
Школьница под Белгородом спасла из огня трех своих братьев и двух сестер 1
16:51
Барнаульца судят за поджог дома с телом забитого до смерти мужчины 1
16:34
Президент ВТБ24 и губернатор Алтайского края обсудят финансовый сектор 1
16:26
Ролик с экстремальными развлечениями Обамы вызвал бурную реакцию в сети 18
16:17
Бойцовская собака искусала женщину в московской квартире 0
16:04
Кадры с места гибели комбата "Сомали" Михаила Толстых 23
15:49
А вы будете отмечать День всех влюбленных? Опрос Amic.ru 0
15:33
Парковка на ковше: трактор в Барнауле принял оригинальную "стойку". Фото 5
15:23
Режиссер фильма "Матильда" обратился в Генпрокуратуру с просьбой о защите 10
15:14
"Главное – работа, а не отчеты" – Дугин о подготовке Барнаула к паводку 4
15:02
Позывной Гиви: что известно об убитом командире батальона "Сомали" Михаиле Толстых? 26
14:49
СКР возбудил дело после того, как скорая опоздала к роженице в Кемерово 5
14:37
Знаменитый козел Тимур из Приморского сафари-парка стал отцом 12
14:22
Взорван в собственном кабинете: подробности убийства ополченца Гиви 24
14:14
Когда в России введут продуктовые карточки и зачем? 12
14:04
Новый созыв Общественной палаты Алтайского края начнут формировать в марте 2
13:59
Командира батальона "Сомали" Гиви убили в Донецке 26
13:53
Дональд Трамп признался, что спит по пять часов в сутки 1
13:36
КамАЗ с нелегально срубленными соснами задержали под Барнаулом. Фото 4
13:22
Московские подразделения ПВО привели в полную боевую готовность 4
13:16
Сторож, утопивший коллегу в емкости с водой, идет под суд в Алтайском крае 0
13:07
Дональд Трамп разочаровался в своем пресс-секретаре и ищет ему напарника 1
12:52
Штормпрогноз передали в Алтайском крае из-за сильного ветра и метелей 1
12:37
Плати – не хочу: законы, призванные облегчить жизнь кредитному должнику 0
12:26
Около 500 единиц дорожной техники ежедневно очищают трассы Алтайского края 4
12:19
Барнаулец возмущен "личной парковкой", организованной хозяином Lexus. Фото 48
12:07
Красноярская прокуратура закрыла сайт, где можно было заказать убийство 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.