Фото: avito.ru
Кирпичный дом площадью 150 квадратных метров выставили на продажу в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 9,5 миллионов рублей.
Как сказано на сайте Avito.ru, коттедж расположен на участке 11 соток и находится на улице Отрадной.
"При строительстве использовались только высококачественные материалы. В доме два этажа, на первом — кухня-гостиная, комната для гостей, ванная, на втором этаже две спальни. Земельный участок 11 соток с благоустроенной территорией, плодоносящими деревьями, цветниками и газонами, на участке расположен бассейн с подогревом и подсветкой", — говорится в объявлении.
Судя по фотографиям интерьера, в доме имеется красивый камин. На участке находится отапливаемая баня, гараж на три машины, хозблок.
Комментарии
Жаль, нет помещений для прислуги. Тогда я бы предложил обен на двухкомнатную хрущёвку в центре.