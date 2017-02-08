Фото: Amic.ru
Жилые дома загорелись вечером в среду, 8 февраля, в Барнауле на территории частного сектора.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что пожар случился в двух домах. Между тем очевидцы в социальных сетях указывают, что горели три строения в районе пересечения улиц Георгия Исакова и Микронная.
"Дикий пожар на Георгия Исакова. Догорает третий дом. Приехала полиция, закрыла проезд. Собралось много зевак", — сообщила нашей редакции читательница портала, проживающая рядом с местом ЧП.
По информации ГУ МЧС, на тушении работали 39 человек и 12 единиц техники. Официальной информации о пострадавших пока нет, но очевидцы отмечают, что двух женщин увезли на скорой.
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