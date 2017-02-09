Пятница, 10 Февраль, 12:00

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Будете ли вы отмечать День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,02
€ 63,03
Brent
$ 51,5
-16°
Обь
32см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День всех влюбленных-2017Паводок на Алтае – 2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка
Новости

Крымские татары обратились в ООН с призывом признать Крым частью России

, ИА "Амител"
Кроме этого, авторы обращения просят осудить блокаду Крыма и добиться отмены западных санкций

Фото: crimeaplus.ru

Россия передала в ООН обращение крымско-татарской общественной организации "Къырым бирлиги", которая призывает признать присоединение полуострова к России не противоречащим нормам международного права, а также осудить блокаду Крыма и добиться отмены введенных Западом санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что обращение было приложено к письму, направленному постпредом РФ при ООН Виталием Чуркиным председателю 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Питеру Томсону. Текст письма размещен на сайте ООН.

В обращении, которое было принято на съезде общественной организации в Симферополе 10 декабря 2016 года, подчеркивается, что силовой госпереворот на Украине в 2014 году поставил под угрозу безопасность и свободу населения полуострова. В документе говорится, что крымские власти в той ситуации приняли "единственно верное решение" о выходе из состава Украины и присоединении к России.

Также в документе уточнялось, что на Украине за все годы независимости не приняли ни одного закона, который был направлен на восстановление политических, экономических, социальных и культурных прав крымско-татарского народа. Это поощряло власть "к совершению актов произвола и насилия по отношению к возвратившимся крымским татарам, пренебрежению их правами на политическое, духовное и социально-экономическое развитие".

В организации подчеркнули, что международное право "не устанавливает никаких запретительных правил, касающихся вопросов сецессии", и указали на недопустимость подмены этого понятия, подразумевающего выход субъекта из состава государства, аннексией, обозначающей насильственное присоединение государством части другого государства.

Поэтому "Къырым бирлиги" призвала Генассамблею ООН признать провозглашение независимости Крыма и свободное присоединение к России не противоречащими нормам международного права и осудить экономическую, торговую и финансовую блокаду России, Республики Крым и Севастополя, а также снять введенные в их отношении политические и экономические ограничения.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

9.02.2017 08:39
- гость -

у Кази от злости весь монитор заплеван. Как говориться бан есть бан)

0  0
9.02.2017 08:45
- гость -

США заявили о неизменной позиции по антироссийским санкциям на фоне обращения крымских татар в ООН.

0  0
9.02.2017 08:59
- гость -

Сецессия называется, теперича все понятно!

0  0
9.02.2017 09:25
- гость -

Либерасня аж дар речи потеряла. И про США В Калифорнии на прошлой неделе было произведено 474 ареста общества педофилов, которое служило Голливуду и элитам западного побережья и которое уничтожили. Интересно отметить, что об арестах в Калифорнии рассказали только местные новостные агентства, крупными корпоративными сетями они были полностью проигнорированы.

Че там голливудская элита то примолкла?

0  0
9.02.2017 09:40
К.А.

Вот это поворот! (с)

0  0
9.02.2017 10:01
- гость -

Крым - наш! И точка!

0  0
9.02.2017 10:03
Петросян

Моня звонит из Израиля другу в Одессу: - Сеня, что там у вас творится? - Да Украина немножко воюет с Россией… - Ну и что, есть потери? - Да, есть... Украина потеряла Крым, пару областей, несколько самолётов и вертолётов, танков, БМП, разного там оружия, прилично народу и... - А что потеряли русские? - Моня, ты не поверишь, русские на войну ещё так и не приехали..

0  0
9.02.2017 10:04
Чел с улицы

- гость - 9 февраля 2017 г. 10:01 Крым - наш! И точка!

Остался один вопрос: вы чей будете? А то не знаю, соглашаться с вами или нет.

0  0
9.02.2017 10:11
- гость -

Челу с улицы Вы главное согласитесь сами с собой

0  0
9.02.2017 10:13
Чел с улицы

Не быкуй, ответь прямо заменив слово "наш" в своём выражении на "российский", "украинский" или "османский".

0  0
9.02.2017 10:23
- гость -

9.02.2017 10:13 Чел с улицы

Вам же по русски написали:Крым-наш!А не Kirim bizim!

0  0
9.02.2017 10:32
Чел с улицы

Ладно, убедил, расслабься.

0  0
9.02.2017 10:42
- гость -

"ты чо такой дерзкий?" )))

0  0
9.02.2017 11:00
- гость -

Ручные прорусские татары обратились... Этот "Къырым бирлиги" создан в начале лета 2014. Татар Крыма представляет Меджлис, а у него обратное мнение.

0  0
9.02.2017 11:26
Слёзы Байденa

Крым-наш,Навальный-Ваш! Вполне равноценный обмен!

0  0
9.02.2017 11:33
- гость -

- гость - 9 февраля 2017 г. 11:00 твой меджлис - карманная оперетта Ислямова и Джемилёва. пара-тройка шавок, перебежавших через госграницу. подавляющее большинство татар осталось и проживает в российском Крыме. уважают власть, участвуют в голосованиях по российским законам, подчиняются российскому законодательству.

0  0
9.02.2017 11:38
Светлая Тень Обамы

Слёзы Байденa 9 февраля 2017 г. 11:26

Байден красавчик, правильно пишешь!

0  0
9.02.2017 11:38
Светлая Тень Обамы

- гость - 9 февраля 2017 г. 11:33

Люто плюсую!

0  0
9.02.2017 11:39
- гость -

- гость - 9 февраля 2017 г. 11:33 "...Мы прослушали вечерний выпуск пропаганды от российского ТВ.."

0  0
9.02.2017 11:48
Светлая Тень Обамы

- гость - 9 февраля 2017 г. 11:39

Хоть как это называй, но это реальность.

ЗЫ Хозяевам своим привет передавай!

0  0
9.02.2017 11:51
- гость -

"Передайте, будь ласка, Трампу, що в нього предки родом з Полтави"

0  0
9.02.2017 12:25
- гость -

Думаю сделать это крымским татарам могли посоветовать из Турции. Они к советам из Турции прислушиваются. Может в обмен на наши советы курдам, но курды к США больше прислушиваются

0  0
9.02.2017 12:30
- гость -

- гость - 9 февраля 2017 г. 08:45 США заявили о неизменной позиции по антироссийским санкциям на фоне обращения крымских татар в ООН

Уже 3 года позиция США неизменна. Мы эти 3 года прожили, подозреваю, что и еще 30 проживем. А вот, что будет если антироссийские санкции отменят, даже представить не могу. У нас вообще исчезнет оппозиция. Для демократии это не полезно

0  0
9.02.2017 12:43
- гость -

- гость - 9 февраля 2017 г. 11:39 у меня буквально неделю назад вернулись знакомые оттуда. работали по контракту. полгода там. ситуацию знают воочию. говорят татары спокойные и всем довольные. никаких проблем.

0  0
9.02.2017 12:58
гость

https://www.gazeta.ru/politics/news/2017/02/06/n_9655313.shtml

вроде как США ясно заявили свою позицию по Крыму

0  0
9.02.2017 13:06
Массаж мозга

Крым ваш. Россия самая передовая держава. Путин честный человек. Илите работать, 25 миллионов новых рабочих мест, заботливо созданных Путиным уже ждут вас.

0  0
9.02.2017 13:10
- гость -

Чего же алтайкрайские татары сидят ???

0  0
9.02.2017 13:22
Татьяна Михайловна

Работы всем хватает!!!!(ответ "массажу" А Крым наш и без ваших комментариев. Российская "пропаганда" нам не нужна, мы сами видим, что, где и когда. Мне все у нас нравится! Наш президент собирает команду желающих РАБОТАТЬ! Но "в семье не без урода"... Куда же их девать жуликов-то? Это все отголоски 90-х... Но столько положительного в нашей стране за последние годы!!!! Дай Бог здоровья нашему президенту!!!!

0  0
9.02.2017 14:00
-гость-

Татьяна Михайловна, вы случайно не от Боси?

0  0
9.02.2017 14:08
Массаж мозга

Спасибо таким курицам, что выбирают нам такую замечательную власть и веруют в "отголоски лихих 90-х" . Баже царя храни!..

0  0
9.02.2017 14:26
Бося

-гость- 9 февраля 2017 г. 14:00 Татьяна Михайловна, вы случайно не от Боси?

Нет не от меня. Я никому ничего не приказываю, у нас демократия, всё по доброй воле.

0  0
9.02.2017 14:27
Светлая Тень Обамы

Массаж мозга 9 февраля 2017 г. 14:08

Главное чтобы таких как ты не выбирали. Ну чо, умылся?!

0  0
9.02.2017 14:32
Светлая Тень Обамы

Да кто бы сомневался.

0  0
9.02.2017 14:45
Ru.Банок

А где мой дадин? Я за него,свой член продам!

0  0
9.02.2017 14:48
-гость-

Массаж мозга 14:45 твои дадины все давно уже в Панаме, один ты отстал...

0  0
9.02.2017 14:49
- гость -

Больше продать не чего,кроме России!

0  0
9.02.2017 14:56
Ru.Банок

А где мой дадин? Я за него,свой член, как и Россию продам!

0  0
9.02.2017 15:07
Ru.Банок

Сосну у себя,полегчает,фашист я по жизни,или просто-пидораст!

0  0
9.02.2017 15:17
- гость -

-гость- 9 февраля 2017 г. 14:48

Какая Панама, в Магадане

0  0
9.02.2017 16:03
- гость -

- гость - 9 февраля 2017 г. 08:39 у Кази от злости весь монитор заплеван.

А представляете, что творится на мониторе у Соска, Массажа простаты, Пацифиста и прочих каклов, кто вчера радовался смерти героя Донбасса, каклов-завсегдатаев не украинского ресурса Амик.

0  0
9.02.2017 16:26
Коренной житель АК

Лучше бы они признали полуостров для крымских татар.

0  0
9.02.2017 16:48
Стокгольмский синдром

Британия, верни Гибралтар Испании!!!

0  0
9.02.2017 17:39
- гость -

гость 9 февраля 2017 г. 12:58 вроде как США ясно заявили свою позицию по Крыму

Они вроде как 3 года ее ясно заявляют. Никому от этого легче не становится.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
12:00
Новый гастробар откроется в Барнауле 0
11:50
"Где лекарства для ВИЧ-пациентов?": ЛДПР обратилась к алтайским чиновникам 0
11:32
Более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии. Фото 0
11:22
Мнимые долги: жителей Алтая терроризируют от имени судебных приставов 2
11:12
"Я никого не трогал": что за скандал произошел в биатлоне между Фуркадом и сборной России? 10
11:04
"Единая Россия" запускает политический проект для молодежи Барнаула 7
11:00
Какой подарок сделать девушке на 14 февраля? 1
10:52
Два брата замерзли насмерть в Саратовской области 2
10:37
Джиперы доставили еду для единственного жителя деревни в Тверской области 12
10:30
Европа Плюс Барнаул объявила конкурс на лучшее снежное фото 0
10:28
Глава ВТБ24 заявил о готовности кредитовать инвесторов "Белокурихи-2" 0
10:16
Фильм "Притяжение" Бондарчука покажут в 74 странах мира 5
10:08
Житель Камня-на-Оби украл у знакомого 20 породистых голубей 2
09:51
Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за гибели военных при ударе ВКС РФ 17
09:36
Молодой водитель погиб при лобовом столкновении на алтайской трассе 0
09:24
Жилой дом горел в Центральном районе Барнаула более получаса 0
09:17
Всех пенсионеров в РФ обеспечат картами "Мир" к 2020 году 11
09:07
Загоревшуюся квартиру в барнаульской многоэтажке тушили 18 человек 0
09:00
"Жилищная инициатива" объявила о старте продаж коммерческой недвижимости 0
08:51
Утро 10 февраля началось в Барнауле с шестибалльных пробок 1
08:31
Движение по одной из трасс остается ограниченным в Алтайском крае 0
08:30
Крупнейший стоматологический форум пройдет в Красноярске 0
08:18
Минкультуры назвало День патриотизма избыточным праздником 8
08:08
Настоящая страсть: в Барнаул с концертом приедут артисты испанского театра 1
08:00
Бесплатный мастер-класс по декору пройдет в Барнауле 0
07:50
Банки Алтайского края за год выдали кредитов на 237 млрд рублей 9
07:39
Российская рок-группа "Северный Флот" презентует в Барнауле новые альбомы 9
07:28
14 лучших фильмов, которые стоит посмотреть 14 февраля. Версия Amic.ru 3
07:03
Дом в экологически чистом районе Барнаула продают за 30 млн рублей. Фото 18
06:45
Певица, выступавшая для Барака Обамы, споет для барнаульцев 11
06:27
Что такое СНИЛС, зачем он нужен и как его оформить ребенку? 2
06:01
Ассенизаторы заливают барнаульский сосновый бор нечистотами 12
05:04
Похолодание идет в Алтайский край после шторма с плюсовой температурой 0
04:17
Артисты "Рок-оперы" покажут в Барнауле "Иисус Христос – суперзвезда" 12
00:08
Кирилл Серебренников снимет фильм о Викторе Цое 1
23:13
Фокусник удивил прохожих трюком с "невидимым стулом". Видео 2
22:15
Житель Приамурья убил односельчанина, выйдя из тюрьмы за покушение на него 4
21:12
Путин раскритиковал СМИ Запада за манипуляцию общественным мнением 0
20:07
Спасатели сняли с карниза на третьем этаже 19-летнего новосибирца. Видео 0
19:53
Движение по четырем трассам ограничили в Алтайском крае из-за непогоды 0
19:23
Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада на Логинова 3
19:09
Коротко о главном: новый корпус АлтГУ, срок Мастинина и паводок на троих
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 февраля
18:47
Молодые люди избили и ограбили барнаульца за замечание о распитии спиртного 8
18:27
Губернатор Алтайского края провел встречу с президентом ВТБ24 7
18:07
Роскомнадзор заблокировал картинку из знаков пунктуации за порнографию 2
17:51
Иномарка "оседлала" сугроб после ДТП в Барнауле. Фото 1
17:37
Шесть лет колонии: приговор экс-депутату АКЗС Мастинину оставлен в силе 0
17:28
Два Алтая и Новосибирск будут готовиться к грядущему паводку совместно 2
17:14
Возможность передачи части Курил Японии опровергли в Кремле 2
17:09
Юная рубцовчанка примет участие в музыкальном шоу НТВ "Ты супер!" 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.