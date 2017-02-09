Фото: crimeaplus.ru
Россия передала в ООН обращение крымско-татарской общественной организации "Къырым бирлиги", которая призывает признать присоединение полуострова к России не противоречащим нормам международного права, а также осудить блокаду Крыма и добиться отмены введенных Западом санкций. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство отмечает, что обращение было приложено к письму, направленному постпредом РФ при ООН Виталием Чуркиным председателю 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Питеру Томсону. Текст письма размещен на сайте ООН.
В обращении, которое было принято на съезде общественной организации в Симферополе 10 декабря 2016 года, подчеркивается, что силовой госпереворот на Украине в 2014 году поставил под угрозу безопасность и свободу населения полуострова. В документе говорится, что крымские власти в той ситуации приняли "единственно верное решение" о выходе из состава Украины и присоединении к России.
Также в документе уточнялось, что на Украине за все годы независимости не приняли ни одного закона, который был направлен на восстановление политических, экономических, социальных и культурных прав крымско-татарского народа. Это поощряло власть "к совершению актов произвола и насилия по отношению к возвратившимся крымским татарам, пренебрежению их правами на политическое, духовное и социально-экономическое развитие".
В организации подчеркнули, что международное право "не устанавливает никаких запретительных правил, касающихся вопросов сецессии", и указали на недопустимость подмены этого понятия, подразумевающего выход субъекта из состава государства, аннексией, обозначающей насильственное присоединение государством части другого государства.
Поэтому "Къырым бирлиги" призвала Генассамблею ООН признать провозглашение независимости Крыма и свободное присоединение к России не противоречащими нормам международного права и осудить экономическую, торговую и финансовую блокаду России, Республики Крым и Севастополя, а также снять введенные в их отношении политические и экономические ограничения.
Комментарии
у Кази от злости весь монитор заплеван. Как говориться бан есть бан)
США заявили о неизменной позиции по антироссийским санкциям на фоне обращения крымских татар в ООН.
Сецессия называется, теперича все понятно!
Либерасня аж дар речи потеряла. И про США В Калифорнии на прошлой неделе было произведено 474 ареста общества педофилов, которое служило Голливуду и элитам западного побережья и которое уничтожили. Интересно отметить, что об арестах в Калифорнии рассказали только местные новостные агентства, крупными корпоративными сетями они были полностью проигнорированы.
Че там голливудская элита то примолкла?
Вот это поворот! (с)
Крым - наш! И точка!
Моня звонит из Израиля другу в Одессу: - Сеня, что там у вас творится? - Да Украина немножко воюет с Россией… - Ну и что, есть потери? - Да, есть... Украина потеряла Крым, пару областей, несколько самолётов и вертолётов, танков, БМП, разного там оружия, прилично народу и... - А что потеряли русские? - Моня, ты не поверишь, русские на войну ещё так и не приехали..
- гость - 9 февраля 2017 г. 10:01 Крым - наш! И точка!
Остался один вопрос: вы чей будете? А то не знаю, соглашаться с вами или нет.
Челу с улицы Вы главное согласитесь сами с собой
Не быкуй, ответь прямо заменив слово "наш" в своём выражении на "российский", "украинский" или "османский".
9.02.2017 10:13 Чел с улицы
Вам же по русски написали:Крым-наш!А не Kirim bizim!
Ладно, убедил, расслабься.
"ты чо такой дерзкий?" )))
Ручные прорусские татары обратились... Этот "Къырым бирлиги" создан в начале лета 2014. Татар Крыма представляет Меджлис, а у него обратное мнение.
Крым-наш,Навальный-Ваш! Вполне равноценный обмен!
- гость - 9 февраля 2017 г. 11:00 твой меджлис - карманная оперетта Ислямова и Джемилёва. пара-тройка шавок, перебежавших через госграницу. подавляющее большинство татар осталось и проживает в российском Крыме. уважают власть, участвуют в голосованиях по российским законам, подчиняются российскому законодательству.
Слёзы Байденa 9 февраля 2017 г. 11:26
Байден красавчик, правильно пишешь!
- гость - 9 февраля 2017 г. 11:33
Люто плюсую!
- гость - 9 февраля 2017 г. 11:33 "...Мы прослушали вечерний выпуск пропаганды от российского ТВ.."
- гость - 9 февраля 2017 г. 11:39
Хоть как это называй, но это реальность.
ЗЫ Хозяевам своим привет передавай!
"Передайте, будь ласка, Трампу, що в нього предки родом з Полтави"
Думаю сделать это крымским татарам могли посоветовать из Турции. Они к советам из Турции прислушиваются. Может в обмен на наши советы курдам, но курды к США больше прислушиваются
- гость - 9 февраля 2017 г. 08:45 США заявили о неизменной позиции по антироссийским санкциям на фоне обращения крымских татар в ООН
Уже 3 года позиция США неизменна. Мы эти 3 года прожили, подозреваю, что и еще 30 проживем. А вот, что будет если антироссийские санкции отменят, даже представить не могу. У нас вообще исчезнет оппозиция. Для демократии это не полезно
- гость - 9 февраля 2017 г. 11:39 у меня буквально неделю назад вернулись знакомые оттуда. работали по контракту. полгода там. ситуацию знают воочию. говорят татары спокойные и всем довольные. никаких проблем.
https://www.gazeta.ru/politics/news/2017/02/06/n_9655313.shtml
вроде как США ясно заявили свою позицию по Крыму
Крым ваш. Россия самая передовая держава. Путин честный человек. Илите работать, 25 миллионов новых рабочих мест, заботливо созданных Путиным уже ждут вас.
Чего же алтайкрайские татары сидят ???
Работы всем хватает!!!!(ответ "массажу" А Крым наш и без ваших комментариев. Российская "пропаганда" нам не нужна, мы сами видим, что, где и когда. Мне все у нас нравится! Наш президент собирает команду желающих РАБОТАТЬ! Но "в семье не без урода"... Куда же их девать жуликов-то? Это все отголоски 90-х... Но столько положительного в нашей стране за последние годы!!!! Дай Бог здоровья нашему президенту!!!!
Татьяна Михайловна, вы случайно не от Боси?
Спасибо таким курицам, что выбирают нам такую замечательную власть и веруют в "отголоски лихих 90-х" . Баже царя храни!..
-гость- 9 февраля 2017 г. 14:00 Татьяна Михайловна, вы случайно не от Боси?
Нет не от меня. Я никому ничего не приказываю, у нас демократия, всё по доброй воле.
Массаж мозга 9 февраля 2017 г. 14:08
Главное чтобы таких как ты не выбирали. Ну чо, умылся?!
Да кто бы сомневался.
А где мой дадин? Я за него,свой член продам!
Массаж мозга 14:45 твои дадины все давно уже в Панаме, один ты отстал...
Больше продать не чего,кроме России!
А где мой дадин? Я за него,свой член, как и Россию продам!
Сосну у себя,полегчает,фашист я по жизни,или просто-пидораст!
-гость- 9 февраля 2017 г. 14:48
Какая Панама, в Магадане
- гость - 9 февраля 2017 г. 08:39 у Кази от злости весь монитор заплеван.
А представляете, что творится на мониторе у Соска, Массажа простаты, Пацифиста и прочих каклов, кто вчера радовался смерти героя Донбасса, каклов-завсегдатаев не украинского ресурса Амик.
Лучше бы они признали полуостров для крымских татар.
Британия, верни Гибралтар Испании!!!
гость 9 февраля 2017 г. 12:58 вроде как США ясно заявили свою позицию по Крыму
Они вроде как 3 года ее ясно заявляют. Никому от этого легче не становится.