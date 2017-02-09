Фото: crimeaplus.ru
Россия передала в ООН обращение крымско-татарской общественной организации "Къырым бирлиги", которая призывает признать присоединение полуострова к России не противоречащим нормам международного права, а также осудить блокаду Крыма и добиться отмены введенных Западом санкций. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство отмечает, что обращение было приложено к письму, направленному постпредом РФ при ООН Виталием Чуркиным председателю 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Питеру Томсону. Текст письма размещен на сайте ООН.
В обращении, которое было принято на съезде общественной организации в Симферополе 10 декабря 2016 года, подчеркивается, что силовой госпереворот на Украине в 2014 году поставил под угрозу безопасность и свободу населения полуострова. В документе говорится, что крымские власти в той ситуации приняли "единственно верное решение" о выходе из состава Украины и присоединении к России.
Также в документе уточнялось, что на Украине за все годы независимости не приняли ни одного закона, который был направлен на восстановление политических, экономических, социальных и культурных прав крымско-татарского народа. Это поощряло власть "к совершению актов произвола и насилия по отношению к возвратившимся крымским татарам, пренебрежению их правами на политическое, духовное и социально-экономическое развитие".
В организации подчеркнули, что международное право "не устанавливает никаких запретительных правил, касающихся вопросов сецессии", и указали на недопустимость подмены этого понятия, подразумевающего выход субъекта из состава государства, аннексией, обозначающей насильственное присоединение государством части другого государства.
Поэтому "Къырым бирлиги" призвала Генассамблею ООН признать провозглашение независимости Крыма и свободное присоединение к России не противоречащими нормам международного права и осудить экономическую, торговую и финансовую блокаду России, Республики Крым и Севастополя, а также снять введенные в их отношении политические и экономические ограничения.
Комментарии
у Кази от злости весь монитор заплеван. Как говориться бан есть бан)
США заявили о неизменной позиции по антироссийским санкциям на фоне обращения крымских татар в ООН.
Сецессия называется, теперича все понятно!
Либерасня аж дар речи потеряла. И про США В Калифорнии на прошлой неделе было произведено 474 ареста общества педофилов, которое служило Голливуду и элитам западного побережья и которое уничтожили. Интересно отметить, что об арестах в Калифорнии рассказали только местные новостные агентства, крупными корпоративными сетями они были полностью проигнорированы.
Че там голливудская элита то примолкла?
Вот это поворот! (с)
Крым - наш! И точка!
Моня звонит из Израиля другу в Одессу: - Сеня, что там у вас творится? - Да Украина немножко воюет с Россией… - Ну и что, есть потери? - Да, есть... Украина потеряла Крым, пару областей, несколько самолётов и вертолётов, танков, БМП, разного там оружия, прилично народу и... - А что потеряли русские? - Моня, ты не поверишь, русские на войну ещё так и не приехали..
- гость - 9 февраля 2017 г. 10:01 Крым - наш! И точка!
Остался один вопрос: вы чей будете? А то не знаю, соглашаться с вами или нет.
Челу с улицы Вы главное согласитесь сами с собой
Не быкуй, ответь прямо заменив слово "наш" в своём выражении на "российский", "украинский" или "османский".
9.02.2017 10:13 Чел с улицы
Вам же по русски написали:Крым-наш!А не Kirim bizim!
Ладно, убедил, расслабься.
"ты чо такой дерзкий?" )))