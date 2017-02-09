Фото: fleetnews.co.uk
В столице Алтайского края утром в четверг, 9 февраля, на дорогах образовались шестибалльные заторы. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложными для движения участками являются пересечение улицы Малахова и Власихинской (пять-семь километров в час), а также отрезок Павловского тракта в сторону проспекта Строителей.
Движение также затруднено на отдельных участках улицы Советской Армии, Молодежной, Северо-Западной, Петра Сухова, проспекте Ленина, а также улицах Попова, Малахова и Гоголя. Там скорость движения не превышает семи-десяти километров в час.
Ситуацию осложняют два ДТП, которые произошли на проспекте Красноармейском и улице Челюскинцев.
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