Фото: s5o.ru
Известный советский футбольный голкипер Виктор Чанов, родной брат тренера вратарей тульского "Арсенала" Вячеслава Чанова, умер на 58-м году жизни. Об этом сообщает агентство "Р-Спорт", ссылаясь на украинское издание gordonua.com.
О кончине трехкратного чемпиона СССР сообщили его родственники. Футболист умер вечером в среду, 8 февраля. Причина его смерти не называется.
Агентство уточняет, что Чанов играл за донецкий "Шахтер" (1978-1981), киевское "Динамо" (1982-1990), а также израильские "Маккаби" из Хайфы (1990-1993) и "Бней Иегуду" (1993-1994). Также он выступал в 21 матче за советскую сборную, в том числе на финальной части чемпионата мира – 1986 и чемпионате Европы – 1988, на котором команда СССР дошла до финала. Во время игр за сборную он пропустил лишь восемь мячей.
В 1995 году Чанов начал тренерскую карьеру. Он работал в киевских ЦСКА-"Борисфен" и "Динамо".
Комментарии
Причина известна.
20 января Чанов был избит в окрестностях Киева и попал в больницу с черепно-мозговой травмой Преступники отобрали у него сотовый телефон.
9-17....А ссылку можно????
Во второй половине 80-х было две любимых команды у пацанов нашего двора: Динамо (Киев) и Спартак (Москва). Соотношение болельщиков 50/50 приблизительно. Я за киевлян топил, славные фамилии: Чанов, Рац, Михайличенко, Литовченко, Протасов, Демьяненко, Заваров, Беланов и т.д. Вроде не так давно и было.