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Известный советский футбольный голкипер Виктор Чанов, родной брат тренера вратарей тульского "Арсенала" Вячеслава Чанова, умер на 58-м году жизни. Об этом сообщает агентство "Р-Спорт", ссылаясь на украинское издание gordonua.com.
О кончине трехкратного чемпиона СССР сообщили его родственники. Футболист умер вечером в среду, 8 февраля. Причина его смерти не называется.
Агентство уточняет, что Чанов играл за донецкий "Шахтер" (1978-1981), киевское "Динамо" (1982-1990), а также израильские "Маккаби" из Хайфы (1990-1993) и "Бней Иегуду" (1993-1994). Также он выступал в 21 матче за советскую сборную, в том числе на финальной части чемпионата мира – 1986 и чемпионате Европы – 1988, на котором команда СССР дошла до финала. Во время игр за сборную он пропустил лишь восемь мячей.
В 1995 году Чанов начал тренерскую карьеру. Он работал в киевских ЦСКА-"Борисфен" и "Динамо".
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Причина известна.
20 января Чанов был избит в окрестностях Киева и попал в больницу с черепно-мозговой травмой Преступники отобрали у него сотовый телефон.