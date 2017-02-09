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Новости

Более 30 человек погибло за год на производстве в Алтайском крае

, ИА "Амител"
И еще порядка 100 человек получили травмы различной степени тяжести

На предприятиях Алтайского края в 2016 году произошло 128 несчастных случаев, в результате которых погибли 32 человека и еще 97 работников получили травмы. Об этом на пресс-конференции сообщил врио Государственной инспекции труда в регионе Иван Фандин.

В 2016 году в Алтайском крае произошел рост смертельного травматизма на 12,5% по сравнению с предыдущим годом. Увеличилось и количество случаев тяжелого травматизма. В целом по региону прирост составил 6,2%.

Наибольшее количество тяжелых несчастных случаев произошло в организациях строительства — восемь смертельных и 13 тяжелых. На втором месте антирейтинга сфера промышленности — семь смертельных и 33 тяжелых. В жилищно-коммунальном хозяйстве при производстве и распределении электроэнергии, газа, воды погибли семь рабочих и еще девять тяжело пострадали.

"В сфере строительства увеличилось количество несчастных случаев со смертельным исходом из-за падения рабочих с высоты. Причиной четырех смертей и еще пяти тяжелых несчастных случаев стала неудовлетворительная организация производства работ на строительных объектах", – отметил Иван Фандин.

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В организациях промышленности, ЖКХ большинство несчастных случаев происходит также по организационным причинам, связанным с неудовлетворительной организацией работ, недостатками в обучении безопасным приемам труда, неудовлетворительная организация рабочих мест и отсутствие индивидуальных средств защиты.

В связи с несчастными случаями на производстве 116 материалов были направлены в прокуратуру и Следственный комитет. В трех случаях были возбуждены уголовные дела.


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Комментарии

9.02.2017 09:35
- гость -

ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВА В ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО. Во многих организациях работников перевели на сменный график работы, незаконно увеличивая количество часов, которые необходимо отработать, чтобы получить МРОТ. Фактически рабочая неделя в 40 часов осталась только у чиновников и руководителей. Большинство населения трудится 50 и более часов в неделю. Люди просто не успевают физически восстановиться за время от одной смены до другой. Природу не обманешь! Накапливается хроническая усталость, притупляется внимание. Отсюда повышенный травматизм.

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9.02.2017 09:50
- гость -

Что ты за хрень несешь. Ты откуда?

0  0
9.02.2017 09:59
- гость -

9.02.2017 09:35 - гость - Зарекись здоровьем родных, что ты больше 50 часов в неделю по честному работаешь ! А не делаешь вид, что трудишься на благо. или ты из тех п@..в - начальников, что заставляют работать по 50 и более часов в неделю?!

0  0
9.02.2017 10:05
- гость -

9.02.2017 09:35 - ну тебя никто не может заставить, так то, нет? Или ты ещЁ из 90-х не вылез, там вообще зарплату не платили, а часть пиплов так и ходила на работу, преумножая в "высоту", "ширину" и "глубину" "коттеджные посЁлки".......

0  0
9.02.2017 10:30
- гость -

0  0
9.02.2017 10:43
- гость -

Большинство населения трудится 50 и более часов в неделю. Люди просто не успевают физически восстановиться за время от одной смены до другой. Природу не обманешь! Накапливается хроническая усталость, притупляется внимание.

55 часов в неделю.Правда с промежуточными выходными,за которые едва-едва можно порешать бесконечные домашние дела.Дети,родственники-само собой обделены вниманием.Плюс подработка (никто не хочет платить достойную з/п).Рвешь жилы,лишь только потому,что-ответственность не позволяет расслабиться.

ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВА В ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО. Люто плюсую гостю 09:35!!!!!Именно отрицательное качество,как для производства,так и для личного здоровья!

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9.02.2017 10:48
- гость -

Началась песня про тётю, у которой пенсия только на 500руб. больше, а рабочего стажа 30 лет. Что за странные стёбы чатах стали....

0  0
9.02.2017 10:56
- гость -

А что неправда? Моя немолодая родственница работала в кафе на границе с Казахстаном. Сутки через двое. 280 часов в месяц. Года не прошло, начались проблемы с давлением и головными болями. Сейчас моет полы в магазине за 4000рублей, 1 выходной.

0  0
9.02.2017 11:05
- гость -

9.02.2017 09:59 - гость - что то вы распетушились сильно, чужим здоровьем зарекаться требуете... Могу вашим заречься, что есть люди которые по 16 часов в сутки работают, при чем добросовестно.

0  0
9.02.2017 11:15
- гость -

Сутки через двое, это 24 часа 10 дней получается 240 часов. Или в ваших сутках 28 часов?

0  0
9.02.2017 11:25
- гость -

9.02.2017 11:15 - гость -

Казалось бы-да.По 8 часов.Но!Сутки отработать,в неидеальных условиях,плюс домашка,плюс куча проблем,накопившихся за время тупого зарабатывания хлеба насущного....ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕ ВРЕМЯ ИЗМЕРЯЕТЕ В ТОННО-КИЛЛОМЕТРАХ,НО ЗАБЫВАЕТЕ О ЧЕЛОВЕКЕ?????О ЕГО ВОЗМОЖНОСТЯХ?Или тупо-незаменимых нет?

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9.02.2017 11:35
- гость -

- гость - 9 февраля 2017 г. 09:35 что за бред? в Барнауле подавляющее большинство работают 5 дней в неделю, с 8 до 17 или с 9 до 18 с часом обеда и двумя выходными.

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9.02.2017 11:36
- гость -

- гость - 9 февраля 2017 г. 11:25 ты если такой нежный иди музыку писать или стихи сочинять. за это ещё и деньги платят)

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9.02.2017 11:45
- гость -

иди музыку писать или стихи сочинять.

Потрясающе,как все просто!Вы не видите Человека!Неужели Вы этого не понимаете?

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9.02.2017 11:51
- гость -

Ещё на выходных на корпоративы вызывали, просто помню, что она 280 называла. Лук перебирали на складе и весной ездили картошку сажать, на прополку и осенью копать. Вот и набегало . Почти рабство. их там человек 12-15 было. Одно кафе ночное, вот и пёрлись туда недогулявшие.

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9.02.2017 11:55
- гость -

- гость - 9 февраля 2017 г. 11:36 - гость - 9 февраля 2017 г. 11:25 ты если такой нежный иди музыку писать или стихи сочинять. за это ещё и деньги платят)

Не дури. Есть закон, трудовой кодекс. Там определён рабочий день. Нарушение это административное преступление. Работник нарушил дисциплину, его могут уволить. Но нарушают его права... и тишина. Дёрнется-загнобят. И не надо под.ирать желающим стать рабовладельцами.

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9.02.2017 12:26
- гость -

- гость - 9 февраля 2017 г. 11:45 человеку кто то должен деньги платить за то, что он человек? он, этот человек, должен что то делать, чтобы ему деньги платили? хочешь денег? иди работай. хочешь ощущать себя Человеком? иди работай например Трампом. а хочешь ощущать себя человеком и не работать? иди бомжуй.

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9.02.2017 12:28
- гость -

- гость - 9 февраля 2017 г. 11:55 я лично знаю человека, которого год администрация просто не может уволить.

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9.02.2017 12:46
- гость -

9.02.2017 12:26 - гость

Мой юный визави!Не дай Вам Бог столкнуться в жизни с тем,чему имя-несправедливость!Бомж ли,средне-статистический люд,или олигарх,это прежде всего-Человек!Как Вы к ним будете относиться,так и они к Вам.В Вас говорит гордыня.С возрастом это пройдет.

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9.02.2017 13:19
- гость -

- гость - 9 февраля 2017 г. 12:46 да упаси Господь. просто я реально смотрю на жизнь. а вы всё витаете в коммунистических фантазиях.

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