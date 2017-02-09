На предприятиях Алтайского края в 2016 году произошло 128 несчастных случаев, в результате которых погибли 32 человека и еще 97 работников получили травмы. Об этом на пресс-конференции сообщил врио Государственной инспекции труда в регионе Иван Фандин.
В 2016 году в Алтайском крае произошел рост смертельного травматизма на 12,5% по сравнению с предыдущим годом. Увеличилось и количество случаев тяжелого травматизма. В целом по региону прирост составил 6,2%.
Наибольшее количество тяжелых несчастных случаев произошло в организациях строительства — восемь смертельных и 13 тяжелых. На втором месте антирейтинга сфера промышленности — семь смертельных и 33 тяжелых. В жилищно-коммунальном хозяйстве при производстве и распределении электроэнергии, газа, воды погибли семь рабочих и еще девять тяжело пострадали.
"В сфере строительства увеличилось количество несчастных случаев со смертельным исходом из-за падения рабочих с высоты. Причиной четырех смертей и еще пяти тяжелых несчастных случаев стала неудовлетворительная организация производства работ на строительных объектах", – отметил Иван Фандин.
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В организациях промышленности, ЖКХ большинство несчастных случаев происходит также по организационным причинам, связанным с неудовлетворительной организацией работ, недостатками в обучении безопасным приемам труда, неудовлетворительная организация рабочих мест и отсутствие индивидуальных средств защиты.
В связи с несчастными случаями на производстве 116 материалов были направлены в прокуратуру и Следственный комитет. В трех случаях были возбуждены уголовные дела.
Комментарии
ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВА В ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО. Во многих организациях работников перевели на сменный график работы, незаконно увеличивая количество часов, которые необходимо отработать, чтобы получить МРОТ. Фактически рабочая неделя в 40 часов осталась только у чиновников и руководителей. Большинство населения трудится 50 и более часов в неделю. Люди просто не успевают физически восстановиться за время от одной смены до другой. Природу не обманешь! Накапливается хроническая усталость, притупляется внимание. Отсюда повышенный травматизм.
Что ты за хрень несешь. Ты откуда?
9.02.2017 09:35 - гость - Зарекись здоровьем родных, что ты больше 50 часов в неделю по честному работаешь ! А не делаешь вид, что трудишься на благо. или ты из тех п@..в - начальников, что заставляют работать по 50 и более часов в неделю?!
9.02.2017 09:35 - ну тебя никто не может заставить, так то, нет? Или ты ещЁ из 90-х не вылез, там вообще зарплату не платили, а часть пиплов так и ходила на работу, преумножая в "высоту", "ширину" и "глубину" "коттеджные посЁлки".......
Большинство населения трудится 50 и более часов в неделю. Люди просто не успевают физически восстановиться за время от одной смены до другой. Природу не обманешь! Накапливается хроническая усталость, притупляется внимание.
55 часов в неделю.Правда с промежуточными выходными,за которые едва-едва можно порешать бесконечные домашние дела.Дети,родственники-само собой обделены вниманием.Плюс подработка (никто не хочет платить достойную з/п).Рвешь жилы,лишь только потому,что-ответственность не позволяет расслабиться.
ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВА В ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО. Люто плюсую гостю 09:35!!!!!Именно отрицательное качество,как для производства,так и для личного здоровья!
Началась песня про тётю, у которой пенсия только на 500руб. больше, а рабочего стажа 30 лет. Что за странные стёбы чатах стали....