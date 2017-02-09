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Прокуратура Кировской области обнаружила организацию, которая выдавала микрозаймы под 2379% годовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное надзорное ведомство.
Прокуратура Омутнинского района выявила нарушение во время проверки, которую провели на основании обращения местной жительницы в одном из офисов микрофинансовой организации.
Отмечается, что в середине минувшего года жительница Омутнинска взяла займ на 20 дней под 292% годовых, а через некоторое время заключила дополнительное соглашение об изменении срока возврата средств и увеличении процентов до 2379%.
Подчеркивается, что по закону полная стоимость потребительского кредита не может быть выше рассчитанного Банком РФ среднерыночного значения более чем на треть. На середину 2016 года категория микрозаймов ограничивалась ставкой в 795,1% годовых.
Районный прокурор внес представление в адрес руководства микрофинансовой организации. После этого ставку по кредиту снизили, а допустившего нарушения сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.
Комментарии
"На середину 2016 года категория микрозаймов ограничивалась ставкой в 795,1% годовых."
Родион Раскольников плачет от умиления поглаживая топор.
И я его понимаю.
всего-то 795%?
Родион Раскольников плачет от умиления поглаживая топор.
И я его понимаю.-----А я еще и одобряю!
++++
На середину 2016 года категория микрозаймов ограничивалась ставкой в 795,1% годовых.
как всегда неточная информация
Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов за период с 01 июля по 30 сентября 2016 года
Потребительские микрозаймы без обеспечения (кроме POS-микрозаймов) до 30 дней включительно, в том числе: до 30 тыс. руб. включительно 795,152 свыше 30 тыс. руб. 112,708
от 31 до 60 дней включительно, в том числе: до 30 тыс. руб. включительно 413,356 свыше 30 тыс. руб. 123,628 ... свыше 365 дней, в том числе: до 30 тыс. руб. включительно 74,217 свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно 70,347 свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно 63,627 свыше 100 тыс. руб.45,255
так что РФ в лице ЦБРФ заботится о своих гражданах https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=inf
Скорее всего клиентка решила вернуть долг через неделю, но банк не захотел терять сумму прОцентов и переписали договор на те же суммы, но с уменьшенным сроком возврата... Вот и увеличились проценты микрозайма. Теперь она может поизгаляться над кредиторами, требуя компенсацию за моральный ущерб в 10-кратном размере... Адвокаты мелко скулят в очереди к клиентке...
Да пофиг сколько процентов, это ж халявные бабки. Надо к кредитным организациям относится как к собесам. Тупо брать, сделать один два платежа, чтоб за мошенничество не подтянули и слать их подальше. Ничего они сделать не могут. Я 8 банков на общую сумму 2,5 ляма кинул. И ничего. Сами виноваты, навязывающи и дают всем кому не попадя, не проверяя, под конские проценты.