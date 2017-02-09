Фото: music-volna.ru
Телепередача "Битва экстрасенсов" выиграла антипремию "За верность науке". Программа получила "награду" за популяризацию лженауки, сообщает агентство ТАСС.
Другими номинантами на антипремию стали "Национальный совет по гомеопатии" и ИА Regnum. Последнее номинировали на антинаграду за систематическую пропаганду альтернативной климатологии, которая отрицает парниковый эффект, а также псевдонаучные публикации некоторых российских ученых о реализации биологической трансмутации элементов и ее использовании для очистки радиоактивных отходов.
"Национальный совет по гомеопатии" стал претендентом на антипремию, поскольку в минувшем году подал иск к журналу "Вокруг света" из-за статьи "Растворенная магия". В тексте за авторством популяризатора науки журналиста Аси Казанцевой приводились научные доказательства неэффективности гомеопатических средств. В конце декабря прошедшего года главред журнала Сергей Апресов написал у себя в Facebook, что "Национальный совет по гомеопатии" проиграл суд.
Всероссийская премия "За верность науке" в 2017 году вручается в восьми номинациях: лучшему популяризатору науки, за лучшую телепрограмму, радиопередачу, печатное издание, онлайн-проект, фотоработу о науке, лучший научно-популярный проект. Кроме этого, антипремия присуждается за широкое распространение лженауки. Уточняется, что все победители получат статуэтку в виде звезды и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. На лауреатов антипремии это не распространяется.
Телепередача "Битва экстрасенсов" – это российское телешоу канала ТНТ, которое снято на основе британского Britain's Psychic Challenge. Первый сезон вышел в феврале 2007 года. Сейчас уже вышло 17 сезонов шоу.
Комментарии
Современному правительству просто необходимо отупление электората. Иначе, не дай б0-г, начнут своей головой думать, книги читать, перестанут помои, льющиеся из тв, потреблять, скрепы расшатывать.
к некоторому сожалению большая часть экстрасенсов плохо образована, чтобы изобличать современную официальную науку, а может просто не хотят бороться с системой
Современная наука еще не способна объяснить экстрасенсорные способности. Поэтому проще назвать их "лженаукой". Это как про метеориты высказывание - «Камни не могут падать с неба, поскольку на небе камней нет». На самом деле мир сложнее устроен, чем может описать современная наука.
гость - 10:14 Наглядное подтверждение в вашем комменте, как можно человеку мозги запудрить...
Если нет экстрасенсов, то можно договориться, что нет и бога...
Может и есть экстрасенсорные таланты у единиц, но когда они приходят десятками, пытаясь пробиться на тв, это уже смешно.
- гость - 9 февраля 2017 г. 10:44 гость - 10:14 Наглядное подтверждение в вашем комменте, как можно человеку мозги запудрить... ======================= Ты за свои мозги беспокойся Если то твоих мозгов не доходит, что есть вещи, которые наука пока объяснить не может, значит, с твоим интеллектом не всё в порядке.
- гость - 9 февраля 2017 г. 10:48 Может и есть экстрасенсорные таланты у единиц, но когда они приходят десятками, пытаясь пробиться на тв, это уже смешно. ===================== Так это везде так. Голос, к примеру, хороший у единиц есть, а пробиться на сцену пытаются многие, кто вообще только рот открывать умеет.
9.02.2017 10:48 - гость - Задатки есть у многих, приходят не только ради программы, кто то ищет талантливых учеников. кто-то учителей, а кто-то преследует свои корыстные цели.
9.02.2017 10:54 - гость -
Голос, к примеру, хороший у единиц есть, а пробиться на сцену пытаются многие, кто вообще только рот открывать умеет.
По научному это называется-соревнование,без которого как нам понять,кто из них лучший?
Что до битвы "экстрасенсов",это всего лишь шоу.Развлекуха.
Что до битвы "экстрасенсов",это всего лишь шоу.Развлекуха.
Ахаха, амик против регнума, = амик против Шаповаловой ))))
- гость - 9 февраля 2017 г. 11:03 Что до битвы "экстрасенсов",это всего лишь шоу.Развлекуха. ================== На это шоу приходят и настоящие экстрасенсы.
гость - 10:52 Если наука что-то не может объяснить, то это не означает, что есть экстрасенсы. Это и козе понятно с ее мозгами...
9.02.2017 11:24 - гость
На это шоу приходят и настоящие экстрасенсы.
А почему,нет?На "Голос" тоже приходят настоящие певцы.Однако это все же-шоу!Ничего общего с поиском и продвижением талантов.Только-бизнес!Где картинка в телевизоре-бабки.
гость - 11:24 Опаньки, оказывается есть настоящие экстрасенсы и не настоящие, вот уже до чего мозги промыты...Ага, есть деды морозы настоящие и не настоящие, когда папы им наряжаются...
Я вообще не верю экстрасенсам. шарлатаны. Настоящие не полезут на тв. И объявления в газеты не будут давать. Да их в мире, может, несколько всего. А может и ни одного.
- Гомеопаты есть? - А что случилось? -Экстрасенсу плохо!!!
- гость - 9 февраля 2017 г. 11:31 гость - 10:52 Если наука что-то не может объяснить, то это не означает, что есть экстрасенсы. Это и козе понятно с ее мозгами... ============================= Если наука что-то не может объяснить, это не значит, что этого нет. А ты как баран упёртый - "пингвинов нет, потому что я их не видел".
9.02.2017 11:45 - гость
Да их в мире, может, несколько всего. А может и ни одного.
Говорят(Джуна пример),в некоем секретном управлении,некоего государства,они были.Занимались лечением кое-кого,а заодно выведывали тайны кое-где.Но,врут,наверное.
- гость - 9 февраля 2017 г. 11:35 гость - 11:24 Опаньки, оказывается есть настоящие экстрасенсы и не настоящие, вот уже до чего мозги промыты...Ага, есть деды морозы настоящие и не настоящие, когда папы им наряжаются... ==================== Это у вас мозги недоразвитые и примитивные. Есть настоящие экстрасенсы, а есть ненастоящие, другими словами шарлатаны, те кто выдаёт себя за экстрасенсов. Так понятно твоим мозгам?
- гость - 9 февраля 2017 г. 11:55 Есть настоящие экстрасенсы, а есть ненастоящие, ======== Парочку их громких имён в студию....ну Влада Кадоню я знаю, а кто стальные?
Занимались лечением кое-кого,а заодно выведывали тайны
В гипноз верю. В Джуну-Вангу нет.
Все,кто предрекают отмену ЧМ по футболу в России!
9.02.2017 12:04 - гость -
Извините,считаю влияние гипноза только на неокрепшие умы.
Ау, экстрасенты, предскажите результаты лотереи "6 из 45". Что может быть проще? Проверить легко.
И кстати, та же поисковая добровольная организация "Лиза Алерт" многократно обращались к экстрасенсам, ни разу никто реальную помощь не оказал, ни бесплатно, ни за деньги
- гость - 9 февраля 2017 г. 12:04 Занимались лечением кое-кого,а заодно выведывали тайны В гипноз верю. В Джуну-Вангу нет. ======== Ну понятно. Такие как ты верят только в колбасу в холодильнике и в лужу, в которую вступают. Как чуть что сложнее - метеориты с неба или световые волны - всё то, от чего ты откусить кусок не можешь или вступить ногой - всё, этого нет, это всё выдумки. Мозг примата.
- гость - 9 февраля 2017 г. 12:17 Как чуть что сложнее - метеориты с неба или световые волны - всё то, от чего ты откусить кусок не можешь или вступить ногой - всё, этого нет, это всё выдумки. ==== А небесная твердь, небесная твердь - есть?
- гость - 9 февраля 2017 г. 12:10 Ау, экстрасенты, предскажите результаты лотереи "6 из 45". Что может быть проще? Проверить легко.
И кстати, та же поисковая добровольная организация "Лиза Алерт" многократно обращались к экстрасенсам, ни разу никто реальную помощь не оказал, ни бесплатно, ни за деньги ==================== Вам кто-то докладывает о том, кто оказал реальную помощь, а кто - нет? Нам когда-то (еще времена СССР) экстрасенс машину угнанную помог найти. Милиция не могла, а он указал район, где её искать. Там и нашли.
- гость - 9 февраля 2017 г. 12:17 А торсионные поля, торсионные поля - есть?
- гость - 9 февраля 2017 г. 12:19 - гость - 9 февраля 2017 г. 12:17 Как чуть что сложнее - метеориты с неба или световые волны - всё то, от чего ты откусить кусок не можешь или вступить ногой - всё, этого нет, это всё выдумки. ==== А небесная твердь, небесная твердь - есть? ================== Съешь колбаску, успокойся и не напрягай уже свой неокрепший мозг.
- гость - 9 февраля 2017 г. 12:20 Вам кто-то докладывает о том, кто оказал реальную помощь, а кто - нет? Нам когда-то (еще времена СССР) экстрасенс машину угнанную помог найти. Милиция не могла, а он указал район, где её искать. Там и нашли. ==== Так полагаю экстрасенс к вам в палату пришёл в мантии и остроконечном колпаке? Быть может это был зав.отделением или вообще главврач?
- гость - 9 февраля 2017 г. 12:21 А у вас случаем не осталось водички заряженной Кашпировским, а то у меня совсем закончилась?
9.02.2017 12:24 - гость - - гость - 9 февраля 2017 г. 12:21 А у вас случаем не осталось водички заряженной Кашпировским, а то у меня совсем закончилась?
Вас жестоко обманули!Водичку "заряжал" Чумак!!!
9.02.2017 12:24 - гость - - гость - 9 февраля 2017 г. 12:21 А у вас случаем не осталось водички заряженной Кашпировским, а то у меня совсем закончилась?
Вас жестоко обманули!Водичку "заряжал" Чумак!!!
Есть настоящие экстрасенсы, которые, если очень захотят, могут разбежавшись по дорожке и замахав руками, взлететь и долго парить в небе. Если наука говорит, что это невозможно, и вы вторите ей, то значит вы просто не видели этих экстрасенсов, а они существуют. Чё, не веришь? Напрасно, хоть сам и не видел, но зуб отдам, что существуют, настоящие...
9.02.2017 12:24 - гость -
Кстати,классический пример кооперации.Один "заряжает" водичку,после чего мы ее пьем декалитрами,второй "лечит" от энуреза.
Да еще настоящие экстрасенсы могут перемещаться мгновенно в разные точки земного шара, если захотят, но почему-то сейчас не хотят этого делать. А наука только отдельные электроны перемещает, а тут целый экстрасенс - раз и сразу в Японии, раз - и сразу на даче...
гость - 12:32 Кто бегает, размахивая руками, желая взлететь, тот просто сумасшедший, его лечить надо, а некоторые проникнувшись их словам, начинают в верить в их способности, но в сумасшедший дом не хотят почему-то, считая, что они самые умные, прониклись великой тайной бытия...
Желая к тайнам жизни прикоснуться и страсть не утоляя никогда. В окрестностях у истины пасутся, "ученые" несметные стада.
Много ещё сектантов, верующих в шоу экстрасенсов жулики борятся за ваше бабло. Это клоуны-мошенники, которые знают, что иногда можно угадать и это произведёт на вас неизгладимое впечатление.
Фонд Джеймса Рэнди известен тем, что с 1996 года официально гарантирует премию в 1000000 долларов любому, кто сможет продемонстрировать паранормальные способности в условиях корректно поставленного эксперимента. Надо ли говорить, что ни один претендент до сих пор не получил эту премию.
- гость - 9 февраля 2017 г. 12:10
И кстати, та же поисковая добровольная организация "Лиза Алерт" многократно обращались к экстрасенсам, ни разу никто реальную помощь не оказал, ни бесплатно, ни за деньги
"Лиза-алерт" только и может к экстрасенсам обращаться и листовки беспонтовые по столбам расклеивать, та же самая тема что и "Стоп-Хам".
Зато у Лизы-Алерт более благозвучное название, чем у Стоп-Хам.
Зато у Лизы-Алерт более благозвучное название, чем у Стоп-Хам.
Ну да, у них типа: "Анкор! еще Анкор!" , "Аллюр три креста!"
Почему люди науки считают, что вещи, которые не поддаются объяснению-лженаука.
Ванга за свою жизнь помогла около миллиона людей, обратившихся к ней за помощью. Врятли тут найдется кто-то желающий оспорить данный факт, ведь болгария брала деньги за лечение провидицей себе в бюджет.
9.02.2017 16:28 гость Почему люди науки считают, что вещи, которые не поддаются объяснению-лженаука.
Они за это деньги получают, а если их научные труды будут опровергнуты, то они разорятся, а сеять и пахать не умеют.
Ну так вы покажите людям науки эти самые вещи, не поддающиеся объяснению, если они вообще существуют. Только наивных людей и могут дурить эти ваши экстрасенсы