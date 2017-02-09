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Телепередача "Битва экстрасенсов" выиграла антипремию "За верность науке". Программа получила "награду" за популяризацию лженауки, сообщает агентство ТАСС.
Другими номинантами на антипремию стали "Национальный совет по гомеопатии" и ИА Regnum. Последнее номинировали на антинаграду за систематическую пропаганду альтернативной климатологии, которая отрицает парниковый эффект, а также псевдонаучные публикации некоторых российских ученых о реализации биологической трансмутации элементов и ее использовании для очистки радиоактивных отходов.
"Национальный совет по гомеопатии" стал претендентом на антипремию, поскольку в минувшем году подал иск к журналу "Вокруг света" из-за статьи "Растворенная магия". В тексте за авторством популяризатора науки журналиста Аси Казанцевой приводились научные доказательства неэффективности гомеопатических средств. В конце декабря прошедшего года главред журнала Сергей Апресов написал у себя в Facebook, что "Национальный совет по гомеопатии" проиграл суд.
Всероссийская премия "За верность науке" в 2017 году вручается в восьми номинациях: лучшему популяризатору науки, за лучшую телепрограмму, радиопередачу, печатное издание, онлайн-проект, фотоработу о науке, лучший научно-популярный проект. Кроме этого, антипремия присуждается за широкое распространение лженауки. Уточняется, что все победители получат статуэтку в виде звезды и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. На лауреатов антипремии это не распространяется.
Телепередача "Битва экстрасенсов" – это российское телешоу канала ТНТ, которое снято на основе британского Britain's Psychic Challenge. Первый сезон вышел в феврале 2007 года. Сейчас уже вышло 17 сезонов шоу.
Комментарии
Современному правительству просто необходимо отупление электората. Иначе, не дай б0-г, начнут своей головой думать, книги читать, перестанут помои, льющиеся из тв, потреблять, скрепы расшатывать.
к некоторому сожалению большая часть экстрасенсов плохо образована, чтобы изобличать современную официальную науку, а может просто не хотят бороться с системой
Современная наука еще не способна объяснить экстрасенсорные способности. Поэтому проще назвать их "лженаукой". Это как про метеориты высказывание - «Камни не могут падать с неба, поскольку на небе камней нет». На самом деле мир сложнее устроен, чем может описать современная наука.
гость - 10:14 Наглядное подтверждение в вашем комменте, как можно человеку мозги запудрить...
Если нет экстрасенсов, то можно договориться, что нет и бога...
Может и есть экстрасенсорные таланты у единиц, но когда они приходят десятками, пытаясь пробиться на тв, это уже смешно.
- гость - 9 февраля 2017 г. 10:44 гость - 10:14 Наглядное подтверждение в вашем комменте, как можно человеку мозги запудрить... ======================= Ты за свои мозги беспокойся Если то твоих мозгов не доходит, что есть вещи, которые наука пока объяснить не может, значит, с твоим интеллектом не всё в порядке.