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Распоряжение о выделении 122,5 млн рублей из казны региона на обеспечение стабильного водоснабжения населения подписал губернатор Александр Карлин.
Как сообщили в правительстве края, в текущем году в регионе планируют отремонтировать 100 водозаборных скважин в 94 населенных пунктах края.
"Данные мероприятия будут реализованы на территории 49 сельских районов и Славгорода, это позволит улучшить качество водоснабжения 175,5 тысяч жителей региона", – указывают краевые власти.
Средства для разных населенных пунктов на работы по улучшению качества водоснабжения варьируются от 250 тысяч рублей до 4,5 миллионов рублей. Наиболее существенные суммы получат Славгород и села в Егорьевском, Красногорском, Локтевском, Мамонтовском, Павловском и Шелаболихинском районах.
В правительстве Алтайского края подчеркивают, что программа "Ремонт 100 скважин" была обозначена Александром Карлиным во время ежегодного отчета о работе властей региона.
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