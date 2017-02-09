Фото: Facebook
Начальник управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ Дмитрий Марьин на своей странице в Facebook ответил на критику тех, кто недоволен возможным строительством нового корпуса вуза в центре города на площади Сахарова. На прошлой неделе, выступая с ежегодным отчетом перед научным советом, ректор АлтГУ Сергей Землюков заявил, что вуз планирует построить новое учебное здание на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова.
Решение о возможном строительстве огромного корпуса в самом центре краевой столицы рядом с корпусом "Д" и зданием правительства Алтайского края вызвало неоднозначную реакцию в интернете у ряда общественных деятелей. В частности, с критикой на руководство вуза обрушился писатель Анатолий Кириллин и арт-критик Вадим Климов. По их словам, эта железобетонная громада уничтожит сквер на площади Сахарова, а также вызовет массовые пробки на проспекте Социалистическом.
Руководитель пресс-службы вуза Дмитрий Марьин ответил на эту критику тем, что здание может претерпеть изменения во внешнем облике, но вопрос о переносе месторасположения будущего корпуса не обсуждается.
"Господа, пока это эскизный проект. Он не утвержден. Решение о строительстве не принято. Первое слово будет за Минобрнауки. Земля принадлежит АлтГУ, то есть Минобру. Краевое правительство тоже еще свое мнение должно сказать. Все только в планах. Сквер не уничтожается. Да, небольшую часть деревьев придется спилить. Это те тополя, которые выходят на площадь, где заросли непроходимые и неопрятные. Большая часть сквера не пострадает. Что касается внешнего вида корпуса, то мнения есть разные на этот счет. Университету необходимы учебные аудитории. Студентам нужно пространство для учебы. Много. Решить вопрос можно только строительством нового корпуса. Наши ресурсы – только этот участок. Если выделят где-то другой – отлично! Но еще раз повторяю: пока стадия эскиза еще. К чему устраивать панику на пустом месте?" – написал Дмитрий Марьин в комментарии к посту критика Вадима Климова.
По словам Марьина, студентам нужны новые светлые и просторные аудитории, чтобы они не сидели как сельди в банке.
"Ну не дает пока власть нам участок свободный! Этот – весь наш ресурс! Ну ведь не под ресторан или пивбар, или гостиницу застроить предлагается! И мне лично так и непонятен главный тезис ругателей. Что конкретно-то не нравится? Эскиз проекта? Место строительства? Что парковки не будет?" – добавляет Марьин.
Представитель высшего учебного заведения напомнил, что за последние два года в АлтГУ из других вузов края перешли около 1000 человек. Учебных площадей не хватает.
"Поэтому новый корпус необходим. Парковка у АлтГУ есть на Димитрова, здесь она и останется. Не нравится внешний вид? Еще раз повторяю: это всего лишь эскиз. Каков будет проект, прошедший все экспертизы, советы и прочее, трудно сказать. Кто связан хоть сколько-нибудь со строительством, знает, что такое согласовать и утвердить проект здания", – подытожил Марьин.
Как ранее писали СМИ, АлтГУ намерен построить восьмиэтажное здание на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова площадью 15 тысяч квадратных метров. Сейчас проект находится на рассмотрении в Минобрнауки. Отметим, что в этом году завершится строительство двух новых корпусов общежитий АлтГУ за более чем 400 миллионов рублей.
Комментарии
Может в районе всяких Сергеев Уськовых построите, там же уже полгорода живет, пусть не едут в центр.
Марьин - хамло, лучше бы он как предствавитель ВУЗа вообще ничего не отвечал, чем то и так как это у него вчера получилось
рисовальщики рендера - рукоопы без пространственного мышления, ну или они даже не выходили на участок
А для бассейна парковку тогда кто будет делать?
и Ёлку уничтожит)
Какая парковка на Димитрова? на 15 машин? не смешили бы! Она сейчас вся забита! Власти города ни в коем случае не должны давать разрешение на это строительство, там нет места для такой громадины! Сквер есть - он и должен оставаться там по-прежнему, а что он не ухожен - так как раз АГУ и нужно наказывать за это Другой вопрос: как может не хватать площадей, если сейчас учится поколение двухтысячных, когда детей вообще не было, в школах по одному классу выпускают, когда ранее выпускали по 3-4 класса
9.02.2017 10:19 - гость -
Какая парковка для бассейна? Социалистический с утра заставлен машинами. От светофора на Мерзликина и до театра Драмы. И в обратную сторону аналогично все в машинах.
- гость - 9 февраля 2017 г. 10:11 Может в районе всяких Сергеев Уськовых построите, там же уже полгорода живет, пусть не едут в центр. --- Сергей Усков - Герой, в отличие от хамов-двоечников вроде тебя
Если есть деньги лучше бы подняли ЗП преподавателям.
Ну и выкупили бы у ААЭП учебные корпуса.
строительстве огромного корпуса в самом центре краевой столицы рядом с корпусом "Д" и зданием правительства Алтайского края
вот и причина ежегодных свистоплясок с елкой на сахарова. перенести не перенести. я еще года 2 назад говорил, что хотят что то построить
Немного ниже по Соцу у второго корпуса АГУ из-за машин по проспекту вообще не проехать, стоят в два ряда. узкий-узкий проезд между ними. А если постоят эту громадину, то Соц проспект превратиться в обычную парковку при вузе, непроездную. И перекрытие проспекта для елки будет цветочками, в сравнении с такой перспективой
Что-то не понятно - а где там можно разместить 8-этажное здание? О каком сквере на пересечении пр.Социалистического и ул.Димитрова идет речь? Это те несколько деревьев, где стоят бюсты Гуляеву и Семёнову-Тяньшанскому? Надеюсь, не пройдет проект. Там или коммуникации обнаружатся под землей, или почва не подойдет для размещения на ней высотного здания, или по плотности застройки не пройдет проект. Но там нафиг не нужно высотное здание.
Кстати, тот корпус, что там уже стоит, имеет большие трещины в плитах на первом этаже. Если сейчас рядом стройку начать, грунт еще больше поплывет и риск обрушения существующего корпуса увеличится.
9.02.2017 10:26 Гость
Золотые слова!!! На Комсомолськом здание ААЭП пустует, где-то на Челюскинцев еще у них здание было. Покупайте. Однозначно это будет дешевле, чем строить громадное здание в центре города
- гость - 9 февраля 2017 г. 10:28
Золотые слова!!! На Комсомолськом здание ААЭП пустует, где-то на Челюскинцев еще у них здание было. Покупайте. Однозначно это будет дешевле, чем строить громадное здание в центре города ================== Ну ты странный. При строительстве гораздо больше денег можно отмыть, чем при покупке готового. Не, на покупку ректор не пойдет, сейчас кризис, ему нужны деньги и способ их отмыть.
1000 студентов из других вузов - это, конечно, супераргумент! Пока это новое здани е построят, они как раз выпустятся. или Марьин с Землюковым надеются, что еще парочку вузов прикроют? Так вроде некого уже...
ОМГ... Где они там собрались воткнуть "это"?... Если на самом углу, так там только на сарай места хватит))) А если без шуток - то скоро получим стоящие вплотную здания с асфальтом между. Может, хватит уже, и так зелени не осталось в городе.
Вообще архитектура - это ахиллесова пята нашего города. А насчет покупки нового посещения - реально самое логичное решение , сейчас цены к тому же падают на недвижимость .
Была бы петиция, я бы подписал с удовольствием!
ПОСЛЕДНИЙ СКВЕР В ЦЕНТРЕ ХОТЯТ ВЫРУБИТЬ!!
Почему-то АГМУ выкупает существующие здания, в ремонт которых надо вкладывать и вкладывать, а АЛТгу, как всегда, хитропопее всех, где захотели, там и построили. Нет, ребятки, ваша самодеятельность самонадеянна!
Почему-то АГМУ выкупает существующие здания, в ремонт которых надо вкладывать и вкладывать, а АЛТгу, как всегда, хитропопее всех, где захотели, там и построили. Нет, ребятки, ваша самодеятельность самонадеянна!
так там дело в чем... денег на покупку здания никто не даст, а на постройку дадут, но это не точно, да и дают уже под нормальный проект, а не на коленке студентом специальности "Дизайн" нарисованный прожэкт
Барнаульскую Колхозную Акадэмию вообще давно пора разогнать и отдать корпуса под торговые центры.
Галактику разобрать и на ее месте построить корпус.
Давайте одминистрацию АК выселим в Магодан,а здание передадим под корпус АлтГу!
В центре давно уже пора прежде чем что-то построить, что-нибудь разбирать, а не втыкать на любой доступный пятак
например, на пересечении Чкалова и Горького снесите бараки и постройте
земля в этом сквере принадлежит Минобру? да. имеет право АлтГУ строить там при наличии положительного решения Минобра? да. требуется ли принципиальное согласие города на стройку? нет. имеет ли город возможность повлиять на внешний вид проектируемого здания? да. имеет ли возможность город предложить другой участок под застройку вместо этого? да. сделал ли город такое предложение? нет. имеет ли смысл покупать здания ААЭП и прочие пустые объекты капстроительства под новый корпус университета? нет. потому что: а) реконструкция обойдётся дороже строительства с нуля; б) старые здания конструктивно не отвечают требованиям нынешнего времени, предъявляемые к учебным и лабораторным аудиториям по технологической вооруженности и оснащенности.
тем, кто думает, что новое строительство предпочтительнее покупки старых корпусов по причине "отмыва": отмыть на реконструкции как раз гораздо проще, чем на новой стройке, это любому строителю известно.
9.02.2017 12:16 - гость - Ну да, напомнить, чем обернулся скандал с елями в Новосибирске?))) Там, помнится, сквер тоже "никого не касался", равно как и "вопли жителей".
" тем, кто думает, что новое строительство предпочтительнее покупки старых корпусов по причине "отмыва": отмыть на реконструкции как раз гораздо проще, чем на новой стройке, это любому строителю известно. "
О_о
Единственная здравая мысль среди прочих комментаторов. Спасибо!
9.02.2017 12:16 - гость -
Корпуса ААЭП это учебные аудитории. А не разваленный завод. Максимум покрасить стены и потолки. О какой реконструкции может идти речь?
В 70-е годы планировалось построить АГУ на горе, по примеру МГУ. Начали строить общагу универа на ул.Фомина, и, деньги кончились (до этого было много, это когда край наградили вторым орденом Ленина за высокие урожаи пшеницы, Брежнев приезжал). Много лет здание простояло недостроем, сейчас там малосемейка (единственный 9-ти этажный дом на ул.Фомина из кирпича). Вот это был хороший проект, вместо всяких коттеджей на горе для чинуш за бюджетную халяву и взятки.
Нефиг, и так точечной застройкой в центре задолбали, бездари архитектурные. Теперь еще и Агу корпус всунуть хотят. Снесите гнилые деревянные дома от Красноармейского в сторону Челюскинцев, и там стройте корпуса ВУЗов.
А что такое АлтГУ?
Знаю АГУ - универ АПИ - политех БГПИ - пед АСХИ - сельхоз АГМИ - мед
5 ВУЗов всегда было в Барнауле и так назывались они (институт культуры и конно-балетную школу(школу милиции) никто ВУЗами не считал.
Почему никто не интересуется, кто из талантливых, опытных архитекторов Барнаула (или даже России) выполнил этот опус ? Если бы был известен автор, то можно было бы задать ему профессиональные вопросы. Хватит смелости выйти к народу ? Скорее всего - нет !
Почему никто не интересуется, кто из талантливых, опытных архитекторов Барнаула (или даже России) выполнил этот опус ? Если бы был известен автор, то можно было бы задать ему профессиональные вопросы. Хватит смелости выйти к народу ? Скорее всего - нет !
да студенты рисовали
Что если на самом деле построить новое здание совета министров края в Москве. И пусть владыка края не мучается в командировке в Сибири. А руководит краем онлайн благо что сейчас техника позволяет.