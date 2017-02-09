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"Только этот участок": в АлтГУ ответили на критику строительства корпуса

, ИА "Амител"
В интернете не утихают споры вокруг строительства здания на площади Сахарова

Фото: Facebook

Начальник управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ Дмитрий Марьин на своей странице в Facebook ответил на критику тех, кто недоволен возможным строительством нового корпуса вуза в центре города на площади Сахарова. На прошлой неделе, выступая с ежегодным отчетом перед научным советом, ректор АлтГУ Сергей Землюков заявил, что вуз планирует построить новое учебное здание на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова.

Решение о возможном строительстве огромного корпуса в самом центре краевой столицы рядом с корпусом "Д" и зданием правительства Алтайского края вызвало неоднозначную реакцию в интернете у ряда общественных деятелей. В частности, с критикой на руководство вуза обрушился писатель Анатолий Кириллин и арт-критик Вадим Климов. По их словам, эта железобетонная громада уничтожит сквер на площади Сахарова, а также вызовет массовые пробки на проспекте Социалистическом.

Руководитель пресс-службы вуза Дмитрий Марьин ответил на эту критику тем, что здание может претерпеть изменения во внешнем облике, но вопрос о переносе месторасположения будущего корпуса не обсуждается.

"Господа, пока это эскизный проект. Он не утвержден. Решение о строительстве не принято. Первое слово будет за Минобрнауки. Земля принадлежит АлтГУ, то есть Минобру. Краевое правительство тоже еще свое мнение должно сказать. Все только в планах. Сквер не уничтожается. Да, небольшую часть деревьев придется спилить. Это те тополя, которые выходят на площадь, где заросли непроходимые и неопрятные. Большая часть сквера не пострадает. Что касается внешнего вида корпуса, то мнения есть разные на этот счет. Университету необходимы учебные аудитории. Студентам нужно пространство для учебы. Много. Решить вопрос можно только строительством нового корпуса. Наши ресурсы – только этот участок. Если выделят где-то другой – отлично! Но еще раз повторяю: пока стадия эскиза еще. К чему устраивать панику на пустом месте?" – написал Дмитрий Марьин в комментарии к посту критика Вадима Климова.

По словам Марьина, студентам нужны новые светлые и просторные аудитории, чтобы они не сидели как сельди в банке.

"Ну не дает пока власть нам участок свободный! Этот – весь наш ресурс! Ну ведь не под ресторан или пивбар, или гостиницу застроить предлагается! И мне лично так и непонятен главный тезис ругателей. Что конкретно-то не нравится? Эскиз проекта? Место строительства? Что парковки не будет?" – добавляет Марьин.

Представитель высшего учебного заведения напомнил, что за последние два года в АлтГУ из других вузов края перешли около 1000 человек. Учебных площадей не хватает.

"Поэтому новый корпус необходим. Парковка у АлтГУ есть на Димитрова, здесь она и останется. Не нравится внешний вид? Еще раз повторяю: это всего лишь эскиз. Каков будет проект, прошедший все экспертизы, советы и прочее, трудно сказать. Кто связан хоть сколько-нибудь со строительством, знает, что такое согласовать и утвердить проект здания", – подытожил Марьин.

Как ранее писали СМИ, АлтГУ намерен построить восьмиэтажное здание на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова площадью 15 тысяч квадратных метров. Сейчас проект находится на рассмотрении в Минобрнауки. Отметим, что в этом году завершится строительство двух новых корпусов общежитий АлтГУ за более чем 400 миллионов рублей.


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Комментарии

9.02.2017 10:11
- гость -

Может в районе всяких Сергеев Уськовых построите, там же уже полгорода живет, пусть не едут в центр.

0  0
9.02.2017 10:12
Марфушка

Марьин - хамло, лучше бы он как предствавитель ВУЗа вообще ничего не отвечал, чем то и так как это у него вчера получилось

рисовальщики рендера - рукоопы без пространственного мышления, ну или они даже не выходили на участок

0  0
9.02.2017 10:19
- гость -

А для бассейна парковку тогда кто будет делать?

0  0
9.02.2017 10:20
- гость -

и Ёлку уничтожит)

0  0
9.02.2017 10:21
- гость -

Какая парковка на Димитрова? на 15 машин? не смешили бы! Она сейчас вся забита! Власти города ни в коем случае не должны давать разрешение на это строительство, там нет места для такой громадины! Сквер есть - он и должен оставаться там по-прежнему, а что он не ухожен - так как раз АГУ и нужно наказывать за это Другой вопрос: как может не хватать площадей, если сейчас учится поколение двухтысячных, когда детей вообще не было, в школах по одному классу выпускают, когда ранее выпускали по 3-4 класса

0  0
9.02.2017 10:22
- гость -

9.02.2017 10:19 - гость -

Какая парковка для бассейна? Социалистический с утра заставлен машинами. От светофора на Мерзликина и до театра Драмы. И в обратную сторону аналогично все в машинах.

0  0
9.02.2017 10:23
- гость -

- гость - 9 февраля 2017 г. 10:11 Может в районе всяких Сергеев Уськовых построите, там же уже полгорода живет, пусть не едут в центр. --- Сергей Усков - Герой, в отличие от хамов-двоечников вроде тебя

0  0
9.02.2017 10:25
- гость -

Если есть деньги лучше бы подняли ЗП преподавателям.

0  0
9.02.2017 10:26
Гость

Ну и выкупили бы у ААЭП учебные корпуса.

0  0
9.02.2017 10:26
- гость -

строительстве огромного корпуса в самом центре краевой столицы рядом с корпусом "Д" и зданием правительства Алтайского края

вот и причина ежегодных свистоплясок с елкой на сахарова. перенести не перенести. я еще года 2 назад говорил, что хотят что то построить

0  0
9.02.2017 10:26
- гость -

Немного ниже по Соцу у второго корпуса АГУ из-за машин по проспекту вообще не проехать, стоят в два ряда. узкий-узкий проезд между ними. А если постоят эту громадину, то Соц проспект превратиться в обычную парковку при вузе, непроездную. И перекрытие проспекта для елки будет цветочками, в сравнении с такой перспективой

0  0
9.02.2017 10:28
- гость -

Что-то не понятно - а где там можно разместить 8-этажное здание? О каком сквере на пересечении пр.Социалистического и ул.Димитрова идет речь? Это те несколько деревьев, где стоят бюсты Гуляеву и Семёнову-Тяньшанскому? Надеюсь, не пройдет проект. Там или коммуникации обнаружатся под землей, или почва не подойдет для размещения на ней высотного здания, или по плотности застройки не пройдет проект. Но там нафиг не нужно высотное здание.

Кстати, тот корпус, что там уже стоит, имеет большие трещины в плитах на первом этаже. Если сейчас рядом стройку начать, грунт еще больше поплывет и риск обрушения существующего корпуса увеличится.

0  0
9.02.2017 10:28
- гость -

9.02.2017 10:26 Гость

Золотые слова!!! На Комсомолськом здание ААЭП пустует, где-то на Челюскинцев еще у них здание было. Покупайте. Однозначно это будет дешевле, чем строить громадное здание в центре города

0  0
9.02.2017 10:31
- гость -

- гость - 9 февраля 2017 г. 10:28

Золотые слова!!! На Комсомолськом здание ААЭП пустует, где-то на Челюскинцев еще у них здание было. Покупайте. Однозначно это будет дешевле, чем строить громадное здание в центре города ================== Ну ты странный. При строительстве гораздо больше денег можно отмыть, чем при покупке готового. Не, на покупку ректор не пойдет, сейчас кризис, ему нужны деньги и способ их отмыть.

0  0
9.02.2017 10:32
- гость -

1000 студентов из других вузов - это, конечно, супераргумент! Пока это новое здани е построят, они как раз выпустятся. или Марьин с Землюковым надеются, что еще парочку вузов прикроют? Так вроде некого уже...

0  0
9.02.2017 10:52
- гость -

ОМГ... Где они там собрались воткнуть "это"?... Если на самом углу, так там только на сарай места хватит))) А если без шуток - то скоро получим стоящие вплотную здания с асфальтом между. Может, хватит уже, и так зелени не осталось в городе.

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