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Подросток пострадал в результате дорожной аварии, произошедшей накануне вечером на трассе А-322 в Алтайском крае.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, ДТП случилось в районе 306-го километра автодороги. В полиции уточняют, что произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2106 и Nissan Pathfinder.
В результате телесные повреждения получил пассажир 2001 года рождения. Ему оказана медпомощь.
По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
Не факт что "Жигули", ибо от этой товарной марки АвтоВАЗ отказался ещё в начале 90-х, это могла быть просто Лада 2106
Вся "классика" (2101-2107) - это Жигули. А все что выше - это уже LADA. Так что Антоха, твой месседж это пук в воду
- гость - 9 февраля 2017 г. 12:39 Вся "классика" (2101-2107) - это Жигули.
Нет. Изначально вся "классика" именовалась Жигулями. Когда дело дошло до экспорта - придумали бренд "Лада". В 80-е стали постепенно уходить от марки Жигули, переименовав их постепенно в Ладу. В переходный период ходили слухи, что "чистокровные" модели именовали "Жигулями", а все модификации (сборные солянки аки ВАЗ-21063) - "Ладами", но подтверждения я этому не нашел. В своё время видел чистокровную шестёрку 1985 года выпуска с шильдиком "Жигули", в то же время у меня в собственности была новая ВАЗ-21063 (1985 г.в.) с шильдиком LADA. В мануале и документах не было ни слова про "Жигули". Вообщем не спорьте с тем кто на этом съел собаку, и не одну.
Можем ещё по "зубилу" поспорить, там ещё интереснее ситуация с наименованиями (Спутник, Форма, Самара, Самара-2 и прочие)
Антоха-джан 9 февраля 2017 г. 14:19 Вот тебе и нет-дед. На всей классике стоит надпись "Жигули". На Зубилах и Калинах ее никогда не было