Пятница, 10 Февраль, 11:58

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Будете ли вы отмечать День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,02
€ 63,03
Brent
$ 51,5
-15°
Обь
32см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День всех влюбленных-2017Паводок на Алтае – 2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка
Новости

Минпромторг опубликовал список товаров по продовольственным картам

, ИА "Амител"
В перечень не попали алкоголь, табак, а также вредные продукты

Фото: 05642.info

Система продовольственной помощи малоимущим позволит покупать практически любые отечественные продукты питания, кроме вредных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

В министерстве подчеркнули, что перечень допускаемых к участию в программе продуктов питания был разработан с учетом рекомендаций Минздрава РФ.

Агентство отмечает, что, кроме прочего, система может поддерживать фермеров с помощью предоставленной возможности покупать саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.

Читайте также: Продовольственные карточки для бедных появятся в России в 2017 году

В ведомстве уточнили, что система будет работать на базе банковских карт "Мир". Отмечается, что с оператором платежной системы уже было найдено подходящее техническое решение, которое "вполне может действовать в рамках уже действующих механизмов процессинга при расчете банковскими картами". В министерстве рассказали, что будут добавлены только специальные функции автоматического контроля за тем, допустимый ли товар покупается или нет. Если нет, то система откажется пропускать покупку.

В данный момент Минпромторг дорабатывает проект внедрения в РФ Программы поддержки потребительского спроса. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, система может заработать уже в 2017 году.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

9.02.2017 10:33
- гость -

Агентство отмечает, что, кроме прочего, система может поддерживать фермеров с помощью предоставленной возможности покупать саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.

дожили, невидимая рука рынка проявилась - саженцы, семена и корма для животных по талонам

0  0
9.02.2017 10:48
- гость -

гость - 10:33 Вы до сих пор верите в какой-то рынок?? Удивительно,что еще сохранились такие люди...

0  0
9.02.2017 11:24
- гость -

Во всем копируем страны в которых капитализм, в том числе и карточную систему в США.

0  0
9.02.2017 11:36
Слёзы Байденa

А печенюшки от Викуськи Нулондт,будут в списке,не?

0  0
9.02.2017 12:42
- гость -

Алкоголь, табак и вредные продукты? А у нас в магазинах есть полезные продукты?

0  0
9.02.2017 12:53
- гость -

Список то где ?

0  0
9.02.2017 13:01
- гость -

Скорее бы эти карточки, а то слово "нищеброд" очень обидное. Зато теперь многие могут гордо величаться "карточкополучатель". И нищих теперь не будет, будет новое сословье - "держатель карточки нищеброда". И Путину теперь есть чем войти в историю, как доведший Россию до карточек. А сколько просроченного и сгнившего дерьма теперь можно будет дисконтерам втюхать через карточки - это же кландайк гешефта.

0  0
9.02.2017 13:07
Список и Количество

А вот минимальная продуктовая корзина (32 товара) на месяц:

Вермишель — 500 г Говядина (лопаточное мясо) — 1,25 кг Горох и фасоль — 608 г Капуста белокочанная свежая — 2,92 кг Карамель — 58,33 г&#8203; Картофель свежий — 12,5 кг Куры охлажденные и мороженые — 1,17 кг Лук репчатый свежий — 1,67 кг Маргарин (40%) — 500 г Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное — 583,33 г Масло сливочное (72,5%) — 150 г Молоко питьевое цельное пастеризованное (2,5-3,2%) — 9,17 л Морковь свежая — 2,92 кг Мука пшеничная высшего сорта — 1,67 кг&#8203; Огурцы свежие — 150 г Перец черный (горошек) — 60,83 г Печенье — 58,33 г Пшено — 500 г Рис шлифованный длиннозерный — 416,67 г Рыба мороженая неразделанная — 1,17 кг Сахар-песок — 1,67 кг Свинина (лопаточное мясо) — 333,33 г Сельдь соленая — 58,33 г Сметана (20%) — 150 г Соль поваренная пищевая — 304,17 г Сыры сычужные твердые и мягкие (40–50%) — 208,33 г Творог нежирный (1,8–2%) — 833,33 г Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 6,25 кг Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — 9,58 кг Чай черный байховый — 41,67 г Яблоки свежие — 1,55 кг Яйца куриные столовые (сорт 1 и сорт 2) — 15 шт.&#8203;

0  0
9.02.2017 13:10
- гость -

До власти стало доходить, что бедным нужно как-то помогать в ручном режиме, неуповая на невидимую руку рынка, которая способна только отгеноцидить еще миллион-другой россиян к 14 миллионам уже удушенных этой самой рукой ранее с 1991 года?

0  0
9.02.2017 16:37
Lacoste

Огурцы свежие — 150 г Сельдь соленая — 58,33 г Сметана (20%) — 150 г Свинина (лопаточное мясо) — 333,33 г

Это чо объем закусить грамм 200 водочки (внесписочной)???

0  0
9.02.2017 16:37
Lacoste

Огурцы свежие — 150 г Сельдь соленая — 58,33 г Сметана (20%) — 150 г Свинина (лопаточное мясо) — 333,33 г

Это чо объем закусить грамм 200 водочки (внесписочной)???

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
11:50
"Где лекарства для ВИЧ-пациентов?": ЛДПР обратилась к алтайским чиновникам 0
11:32
Более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии. Фото 0
11:22
Мнимые долги: жителей Алтая терроризируют от имени судебных приставов 2
11:12
"Я никого не трогал": что за скандал произошел в биатлоне между Фуркадом и сборной России? 9
11:04
"Единая Россия" запускает политический проект для молодежи Барнаула 7
11:00
Какой подарок сделать девушке на 14 февраля? 1
10:52
Два брата замерзли насмерть в Саратовской области 2
10:37
Джиперы доставили еду для единственного жителя деревни в Тверской области 12
10:30
Европа Плюс Барнаул объявила конкурс на лучшее снежное фото 0
10:28
Глава ВТБ24 заявил о готовности кредитовать инвесторов "Белокурихи-2" 0
10:16
Фильм "Притяжение" Бондарчука покажут в 74 странах мира 5
10:08
Житель Камня-на-Оби украл у знакомого 20 породистых голубей 2
09:51
Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за гибели военных при ударе ВКС РФ 17
09:36
Молодой водитель погиб при лобовом столкновении на алтайской трассе 0
09:24
Жилой дом горел в Центральном районе Барнаула более получаса 0
09:17
Всех пенсионеров в РФ обеспечат картами "Мир" к 2020 году 11
09:07
Загоревшуюся квартиру в барнаульской многоэтажке тушили 18 человек 0
09:00
"Жилищная инициатива" объявила о старте продаж коммерческой недвижимости 0
08:51
Утро 10 февраля началось в Барнауле с шестибалльных пробок 1
08:31
Движение по одной из трасс остается ограниченным в Алтайском крае 0
08:30
Крупнейший стоматологический форум пройдет в Красноярске 0
08:18
Минкультуры назвало День патриотизма избыточным праздником 8
08:08
Настоящая страсть: в Барнаул с концертом приедут артисты испанского театра 1
08:00
Бесплатный мастер-класс по декору пройдет в Барнауле 0
07:50
Банки Алтайского края за год выдали кредитов на 237 млрд рублей 9
07:39
Российская рок-группа "Северный Флот" презентует в Барнауле новые альбомы 8
07:28
14 лучших фильмов, которые стоит посмотреть 14 февраля. Версия Amic.ru 3
07:03
Дом в экологически чистом районе Барнаула продают за 30 млн рублей. Фото 18
06:45
Певица, выступавшая для Барака Обамы, споет для барнаульцев 11
06:27
Что такое СНИЛС, зачем он нужен и как его оформить ребенку? 2
06:01
Ассенизаторы заливают барнаульский сосновый бор нечистотами 11
05:04
Похолодание идет в Алтайский край после шторма с плюсовой температурой 0
04:17
Артисты "Рок-оперы" покажут в Барнауле "Иисус Христос – суперзвезда" 12
00:08
Кирилл Серебренников снимет фильм о Викторе Цое 1
23:13
Фокусник удивил прохожих трюком с "невидимым стулом". Видео 2
22:15
Житель Приамурья убил односельчанина, выйдя из тюрьмы за покушение на него 4
21:12
Путин раскритиковал СМИ Запада за манипуляцию общественным мнением 0
20:07
Спасатели сняли с карниза на третьем этаже 19-летнего новосибирца. Видео 0
19:53
Движение по четырем трассам ограничили в Алтайском крае из-за непогоды 0
19:23
Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада на Логинова 3
19:09
Коротко о главном: новый корпус АлтГУ, срок Мастинина и паводок на троих
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 февраля
18:47
Молодые люди избили и ограбили барнаульца за замечание о распитии спиртного 8
18:27
Губернатор Алтайского края провел встречу с президентом ВТБ24 7
18:07
Роскомнадзор заблокировал картинку из знаков пунктуации за порнографию 2
17:51
Иномарка "оседлала" сугроб после ДТП в Барнауле. Фото 1
17:37
Шесть лет колонии: приговор экс-депутату АКЗС Мастинину оставлен в силе 0
17:28
Два Алтая и Новосибирск будут готовиться к грядущему паводку совместно 2
17:14
Возможность передачи части Курил Японии опровергли в Кремле 2
17:09
Юная рубцовчанка примет участие в музыкальном шоу НТВ "Ты супер!" 0
16:51
Сразу три муфлона родились в барнаульском зоопарке. Фото 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.