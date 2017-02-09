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Система продовольственной помощи малоимущим позволит покупать практически любые отечественные продукты питания, кроме вредных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.
В министерстве подчеркнули, что перечень допускаемых к участию в программе продуктов питания был разработан с учетом рекомендаций Минздрава РФ.
Агентство отмечает, что, кроме прочего, система может поддерживать фермеров с помощью предоставленной возможности покупать саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.
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В ведомстве уточнили, что система будет работать на базе банковских карт "Мир". Отмечается, что с оператором платежной системы уже было найдено подходящее техническое решение, которое "вполне может действовать в рамках уже действующих механизмов процессинга при расчете банковскими картами". В министерстве рассказали, что будут добавлены только специальные функции автоматического контроля за тем, допустимый ли товар покупается или нет. Если нет, то система откажется пропускать покупку.
В данный момент Минпромторг дорабатывает проект внедрения в РФ Программы поддержки потребительского спроса. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, система может заработать уже в 2017 году.
Комментарии
Агентство отмечает, что, кроме прочего, система может поддерживать фермеров с помощью предоставленной возможности покупать саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.
дожили, невидимая рука рынка проявилась - саженцы, семена и корма для животных по талонам
гость - 10:33 Вы до сих пор верите в какой-то рынок?? Удивительно,что еще сохранились такие люди...
Во всем копируем страны в которых капитализм, в том числе и карточную систему в США.
А печенюшки от Викуськи Нулондт,будут в списке,не?
Алкоголь, табак и вредные продукты? А у нас в магазинах есть полезные продукты?
Список то где ?
Скорее бы эти карточки, а то слово "нищеброд" очень обидное. Зато теперь многие могут гордо величаться "карточкополучатель". И нищих теперь не будет, будет новое сословье - "держатель карточки нищеброда". И Путину теперь есть чем войти в историю, как доведший Россию до карточек. А сколько просроченного и сгнившего дерьма теперь можно будет дисконтерам втюхать через карточки - это же кландайк гешефта.
А вот минимальная продуктовая корзина (32 товара) на месяц:
Вермишель — 500 г Говядина (лопаточное мясо) — 1,25 кг Горох и фасоль — 608 г Капуста белокочанная свежая — 2,92 кг Карамель — 58,33 г​ Картофель свежий — 12,5 кг Куры охлажденные и мороженые — 1,17 кг Лук репчатый свежий — 1,67 кг Маргарин (40%) — 500 г Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное — 583,33 г Масло сливочное (72,5%) — 150 г Молоко питьевое цельное пастеризованное (2,5-3,2%) — 9,17 л Морковь свежая — 2,92 кг Мука пшеничная высшего сорта — 1,67 кг​ Огурцы свежие — 150 г Перец черный (горошек) — 60,83 г Печенье — 58,33 г Пшено — 500 г Рис шлифованный длиннозерный — 416,67 г Рыба мороженая неразделанная — 1,17 кг Сахар-песок — 1,67 кг Свинина (лопаточное мясо) — 333,33 г Сельдь соленая — 58,33 г Сметана (20%) — 150 г Соль поваренная пищевая — 304,17 г Сыры сычужные твердые и мягкие (40–50%) — 208,33 г Творог нежирный (1,8–2%) — 833,33 г Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 6,25 кг Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — 9,58 кг Чай черный байховый — 41,67 г Яблоки свежие — 1,55 кг Яйца куриные столовые (сорт 1 и сорт 2) — 15 шт.​
До власти стало доходить, что бедным нужно как-то помогать в ручном режиме, неуповая на невидимую руку рынка, которая способна только отгеноцидить еще миллион-другой россиян к 14 миллионам уже удушенных этой самой рукой ранее с 1991 года?
Огурцы свежие — 150 г Сельдь соленая — 58,33 г Сметана (20%) — 150 г Свинина (лопаточное мясо) — 333,33 г
Это чо объем закусить грамм 200 водочки (внесписочной)???
Огурцы свежие — 150 г Сельдь соленая — 58,33 г Сметана (20%) — 150 г Свинина (лопаточное мясо) — 333,33 г
Это чо объем закусить грамм 200 водочки (внесписочной)???