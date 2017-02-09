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Система продовольственной помощи малоимущим позволит покупать практически любые отечественные продукты питания, кроме вредных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.
В министерстве подчеркнули, что перечень допускаемых к участию в программе продуктов питания был разработан с учетом рекомендаций Минздрава РФ.
Агентство отмечает, что, кроме прочего, система может поддерживать фермеров с помощью предоставленной возможности покупать саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.
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В ведомстве уточнили, что система будет работать на базе банковских карт "Мир". Отмечается, что с оператором платежной системы уже было найдено подходящее техническое решение, которое "вполне может действовать в рамках уже действующих механизмов процессинга при расчете банковскими картами". В министерстве рассказали, что будут добавлены только специальные функции автоматического контроля за тем, допустимый ли товар покупается или нет. Если нет, то система откажется пропускать покупку.
В данный момент Минпромторг дорабатывает проект внедрения в РФ Программы поддержки потребительского спроса. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, система может заработать уже в 2017 году.
Комментарии
Агентство отмечает, что, кроме прочего, система может поддерживать фермеров с помощью предоставленной возможности покупать саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.
дожили, невидимая рука рынка проявилась - саженцы, семена и корма для животных по талонам
гость - 10:33 Вы до сих пор верите в какой-то рынок?? Удивительно,что еще сохранились такие люди...