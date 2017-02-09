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Центробанк России отозвал лицензию у красноярского банка "Енисей" — решение принято в связи с тем, что регулятор счел кредитную политику организации высокорискованной.
На сайте ЦБ говорится, что "Енисей" размещал средства в низкокачественные активы.
Также регулятор подчеркивает, что банк не выполнял требования о создании резервов на вероятные потери и не предоставлял необходимую отчетность, отражающую реальное финансовое положение.
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По состоянию на 1 января текущего года "Енисей" находился на 254-м месте в банковской системе России. Кредитная организация была создана в 1990 году на базе Красноярского отделения Промстройбанка СССР.
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