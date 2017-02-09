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Канадские ученые из университета Макгилла (Монреаль) установили, что музыка воздействует на мозг так же, как секс и употребление наркотиков, пишет "Лента.ру" со ссылкой на журнал Scientific Reports.
Нейрофизиологи считали, что при прослушивании музыки активизируются те же участки коры и области мозга, что и при приеме психоактивных препаратов, общении с близкими и даже религиозном опыте, который сопутствует измененному состоянию сознания.
Ученые решили проверить предположение с помощью блокировки рецепторов нервных клеток, на которые действуют наркотики. Исследователи считали, что это снизит удовольствие от музыки. Для этого использовали препарат налтрексон, являющийся антагонистом опиоидных рецепторов. Его выпил 21 испытуемый, который затем должен был прослушать любимую музыку. Однако некоторым участникам дали плацебо, при этом они не знали, кто получил препарат, а кто – пустышку.
В итоге специалисты установили, что подавление активности опиоидных рецепторов в мозге действительно снижало уровень удовольствия от музыки. Это было определено как через наблюдение за изменениями в мимике лица, так и через опрос добровольцев. Их попросили оценить по 100-балльной шкале, насколько приятно им было слушать аудио до приема препарата и после него. В итоге выяснилось, что уровень удовольствия снизился с 73,07 до 58,76 балла.
Также нейрофизиологи хотят проверить, какую роль во влиянии музыки на эмоции играет ожидание удовольствия от прослушивания аудио. Это поможет выяснить, как этот фактор участвует в формировании зависимости от наркотиков.
Комментарии
А если не любимая, то что происходит? Какие-то банальные вещи изучают эти "ученые", с такими же выводами.
Ещё та наркота, уже месяц без перерыва слушаю "Ах голубая ночь" http://youtu.be/4_iGmxs9xFk