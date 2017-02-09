Четверг, 9 Февраль, 13:37

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Будете ли вы отмечать День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,51
€ 63,45
Brent
$ 51,5
-1°
Обь
32см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Убийство Михаила Толстых в ДонецкеПаводок на Алтае – 2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка
Новости

Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками

, ИА "Амител"
У участников эксперимента уровень удовольствия при подавлении активности опиоидных рецепторов снижался с 73,07 до 58,76 балла

Фото: wallpaperscraft.ru

Канадские ученые из университета Макгилла (Монреаль) установили, что музыка воздействует на мозг так же, как секс и употребление наркотиков, пишет "Лента.ру" со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Нейрофизиологи считали, что при прослушивании музыки активизируются те же участки коры и области мозга, что и при приеме психоактивных препаратов, общении с близкими и даже религиозном опыте, который сопутствует измененному состоянию сознания.

Ученые решили проверить предположение с помощью блокировки рецепторов нервных клеток, на которые действуют наркотики. Исследователи считали, что это снизит удовольствие от музыки. Для этого использовали препарат налтрексон, являющийся антагонистом опиоидных рецепторов. Его выпил 21 испытуемый, который затем должен был прослушать любимую музыку. Однако некоторым участникам дали плацебо, при этом они не знали, кто получил препарат, а кто – пустышку.

В итоге специалисты установили, что подавление активности опиоидных рецепторов в мозге действительно снижало уровень удовольствия от музыки. Это было определено как через наблюдение за изменениями в мимике лица, так и через опрос добровольцев. Их попросили оценить по 100-балльной шкале, насколько приятно им было слушать аудио до приема препарата и после него. В итоге выяснилось, что уровень удовольствия снизился с 73,07 до 58,76 балла.

Также нейрофизиологи хотят проверить, какую роль во влиянии музыки на эмоции играет ожидание удовольствия от прослушивания аудио. Это поможет выяснить, как этот фактор участвует в формировании зависимости от наркотиков.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

9.02.2017 11:20
- гость -

А если не любимая, то что происходит? Какие-то банальные вещи изучают эти "ученые", с такими же выводами.

0  0
9.02.2017 11:36
Музыкальный наркот

Ещё та наркота, уже месяц без перерыва слушаю "Ах голубая ночь" http://youtu.be/4_iGmxs9xFk

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
13:34
Молодой мужчина пропал, сев в автобус в центре Барнаула 0
13:25
Британка четыре года выдавала постороннего мужчину за своего бойфренда 0
13:14
Пойдет ли Алексей Навальный на выборы президента России? 3
13:03
Нехватку лекарств для ВИЧ-пациентов прокомментировали в алтайском Минздраве 0
12:49
СМИ опубликовали письмо Бараку Обаме от организатора теракта 11 сентября 0
12:33
Барнаульца судят за 40-миллионную аферу с автомобилями 0
12:22
Как получить продуктовую карту и какие товары по ней можно будет купить? 7
12:13
Кадыров призвал защитить молодежь от влияния "групп смерти" 0
12:07
Десять "оскарят": угадай победителей кинопремии 2017 года и получи подарок 1
12:00
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за январь 2017 года 0
11:52
Водителя, сбившего трехлетнего ребенка, ищет полиция в Барнауле 9
11:40
Барнаульские полицейские просят водителей быть внимательными в непогоду 3
11:33
Коллектив Cool & Jazzy покажет в Барнауле свое акапельное волшебство 0
11:28
Случаи незаконного слива отходов участились в Барнауле 5
11:15
Экспериментируем с начинками и готовим пиццу по самым необычным рецептам 1
11:04
Самолет в США опасно сблизился с лайнером Дональда Трампа – СМИ 12
11:00
Печать ювелирных украшений на 3D-принтере 0
10:51
Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками 2
10:37
Красноярский банк "Енисей" лишили лицензии 2
10:23
Минпромторг опубликовал список товаров по продовольственным картам 9
10:14
Подросток пострадал при столкновении "Жигулей" и Nissan на алтайской трассе 2
10:09
"Только этот участок": в АлтГУ ответили на критику строительства корпуса 29
10:00
День всех влюбленных предлагает отметить LUCKY BAR 0
09:53
Более 122 млн рублей выделили в Алтайском крае на стабильное водоснабжение 0
09:36
Передача "Битва экстрасенсов" получила антипремию за популяризацию лженауки 42
09:30
Розыгрыш билета на концерт от Радио Шансон Барнаул 0
09:27
Ночной пожар в барнаульском сарае тушили 11 человек 0
09:16
Жительнице Кировской области выдали микрозайм под 2379% годовых 9
09:09
Более 30 человек погибло за год на производстве в Алтайском крае 20
09:00
Как получить качественную питьевую воду дома? 0
08:57
Трехкратный чемпион СССР по футболу Виктор Чанов умер на 58-м году жизни 1
08:38
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 9 февраля 0
08:19
Крымские татары обратились в ООН с призывом признать Крым частью России 28
08:12
Участники нового сезона известного "Ледникового периода" приедут в Барнаул 3
08:00
Бесплатный мастер-класс по декору пройдет в Барнауле 0
07:46
Премьеру нового юбилейного шоу в Барнауле представит Анита Цой 4
07:28
Игрушечный Бэтмен, оттенки серого и мутанты: главные премьеры недели 0
07:03
Коттедж с камином и бассейном продают в Барнауле за 9,5 млн рублей. Фото 11
06:44
Что покажут на 67-м Берлинском кинофестивале и почему России нет в конкурсе? 1
06:27
Панк-группа "КняZz" исполнит в Барнауле свои лучшие песни 4
06:01
Каменские депутаты массово разменяли "Справедливую Россию" на партию власти 29
05:06
Февральский шторм: мокрый снег и плюс за окном ждут жителей Алтая 9 февраля 0
23:07
Татьяна Овсиенко выступила с концертом в алтайском казино 7
22:04
18-летний барнаулец идет под суд за смерть своего знакомого от снотворного 2
21:02
Комбата Гиви, убитого в Донецке, похоронят 10 февраля 2
20:57
Масштабный пожар произошел в частном секторе в Барнауле. Фото 1
20:07
Путин уверен в неизбежности прекрасного будущего России 15
19:50
Песков заявил, что угрозы режиссеру фильма "Матильда" недопустимы 0
19:27
Пираты захватили семь российских моряков в водах Нигерии 1
19:07
Коротко о главном: медкластер, нехватка лекарств и ожидания наводнения
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 8 февраля

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.