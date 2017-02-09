Фото: trumppresident-melaniatrump.rhcloud.com
Опасное сближение самолета с авиалайнером президента США Дональда Трампа произошло 3 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.
Известно, что авиасудно летело параллельно президентскому самолету и находилось ближе установленного интервала в 5,6 километра.
Инцидент случился в небе над Флоридой. В этот момент сам Дональд Трамп был на борту своего самолета. В этот день глава Белого дома отбыл в свою резиденцию Мар-а-Лаго.
По имеющимся данным, экипажи двух самолетов поддерживали визуальный контакт и связь друг с другом. Кроме того, имелась связь с диспетчерами. Угрозы столкновения не возникало. Однако обстоятельства случившегося в данный момент расследуются.
Комментарии
Проверочка-прицелочка?И намек?
Пилотом второго самалета,случаем Казимир Алмазов не был ли случаем?
Хохлы на аудиенцию летали?
9.02.2017 11:33 СГ Хохлы на аудиенцию летали?
А пожалуй.Одна караулит возле туалета,второй из окошка эроплана семафорит.Окружили, демоны,в любви и преданности!!!
А самый прошаренный подглядывает из-за кустов )))
9.02.2017 11:40
Мишико?
Самолет в США опасно сблизился с лайнером Дональда Трампа – СМИ
У поцреотов сердечко чуть не прихватило)
Он самый )))
За Каземира,не?
СГ 9 февраля 2017 г. 11:33 Хохлы на аудиенцию летали?
Через иллюминатор орали: "Передайте, будь ласка, Трампу, що в нього предки родом з Полтави!"
- гость - 9 февраля 2017 г. 12:01 За Каземира,не?
Думаешь? Не думаю...
02.2017 11:56
Чой-то волнуюсь за Трампа!
В этой т.н."стране" так много тел ненавидящих нового хозяина,но желающих облобызать, до удушения в объятиях!Ой!Тут глаз да глаз надобен!