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Случаи незаконного слива отходов участились в Барнауле

, ИА "Амител"
Городской водоканал призывает горожан сообщать о подобных фактах

Фото: superomsk.ru

Факты незаконного слива жидких бытовых отходов участились в Барнауле, сообщает водоканал.

"Росводоканал Барнаул" отмечает увеличение количества незаконного проникновения в канализационные колодцы и слива в них жидких бытовых отходов (ЖБО). За последний месяц горожане сообщили на предприятие о более чем 10 фактах слива", – сообщает пресс-служба предприятия.

Между тем сбор и утилизация таких отходов должны проводиться в соответствии с санитарными правилами на специальных пунктах. В краевой столице такой пункт работает на очистных сооружениях канализации №2 — это территория полигона ТБО.

Слив ЖБО в других местах является незаконным и может обернуться засором канализационных сетей. Также весьма распространены случаи, когда во время слива отходов нарушители повреждают колодцы или не закрывают их крышками, что, в свою очередь, может привести к несчастным случаям.

Более того, неправильная утилизация ЖБО создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

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Гендиректор барнаульского водоканала Дмитрий Масловский, говоря о проблеме незаконного слива отходов, отметил, что предприятие не имеет полномочий наказывать нарушителей.

"Мы будем благодарны жителям, если они обратятся в полицию напрямую, и как можно быстрее после получения информации о нарушении закона. Это важный шаг в решении проблемы сбора и утилизации ЖБО", – подчеркнул топ-менеджер предприятия.

Отметим, что накануне о незаконном сливе отходов сообщала краевая прокуратура. Инцидент был зафиксирован в лесном массиве южнее проезда Канатного, когда мужчина из цистерны арендуемого им автомобиля сбрасывал отходы в запрещенном для этого месте.

Ранее факты слива ЖБО имели место в парке "Юбилейный".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.02.2017 12:23
Сергей.

Эти "мужчины" там регулярно сливают ЖБО. Если бы прокуратура там подежурила, то пополнила бы городской бюджет выписанными штрафами.

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9.02.2017 12:32
- гость -

Коль случились такие вызывающие случаи с фактами незаконного слива жидких бытовых отходов практически не боясь никакой ответственности. То ищите "крышу" этих экологических диверсантов в системе той же власти.Просто так без денег, тут ничего не делается.

0  0
9.02.2017 12:32
- гость -

массаж мозга, гонец из пензы и прочие клоны казика регулярно сливают на сайтах Барнаула содержание отходов мыслидеятельности. Когда это будет незаконным?

0  0
9.02.2017 12:36
- гость -

А сообщите - наказали хоть одного такого деятеля? Уверен, что нет. За всеми лесополосами льют, легко поймать тем, кто за это деньги получает из бюджета. Но не хочется, воняет понимаете-ли...

0  0
9.02.2017 12:54
готов поучавствовать

"Мы будем благодарны жителям, ........

-а на сколько вы будете благодарны ???

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