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Новости

Водителя, сбившего трехлетнего ребенка, ищет полиция в Барнауле

, ИА "Амител"
ДТП произошло днем 5 февраля у дома №49 на Солнечной Поляне

Фото: hilook.ru

Полиция в Барнауле разыскивает водителя, наехавшего на трехлетнего ребенка в районе дома №49 по улице Солнечная Поляна.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился 5 февраля в 13:30. "Произошло дорожно-транспортное происшествие , наезд на пешехода – ребенка трех лет – неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", – уточняют в ГИБДД.

В данный момент правоохранители разыскивают праворульный белый седан иностранного производства. Водителю машины на вид около 30 лет.

Гражданам, имеющим информацию о данном ДТП, следует обратиться по телефонам: 393-605, 393-548, 391-090, 393-555.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.02.2017 11:55
- гость -

Где в это время были родители 3-х летнего ребенка?

0  0
9.02.2017 11:57
- гость -

А что с ребенком?

0  0
9.02.2017 12:01
- гость -

Кто ответит на первые 2 вопроса?

0  0
9.02.2017 12:10
- гость -

доколе?

0  0
9.02.2017 12:21
- гость -

Праворульный белый седан иностранного производства был в районе дома №49 по улице Солнечная Поляна. Если он был во дворе дома, то проблема поиска почти решаема. А если он был на дороге, которая идет мимо дома, то сложнее, но тогда сильно актуален вопрос - где были родители, когда 3-х летний ребенок переходил Солнечную поляну?

0  0
9.02.2017 12:26
Г

?

0  0
9.02.2017 12:28
- гость -

Автомобиль наехал на ребенка 2013 года рождения в Барнауле во дворе дома по улице Солнечная Поляна.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент произошел в дворовом проезде дома №49. Известно, что малыш находился в сопровождении своего отца.

отсюда: http://www.amic.ru/news/380805/

0  0
9.02.2017 12:35
- гость -

Праворульный белый седан иностранного производства ехал во дворе дома по улице Солнечная Поляна, 49. В этом дворе может вообще один праворульный белый седан иностранного производства ездит, даже если 5 или 10 отец то узнает какой из них

0  0
9.02.2017 13:22
- гость -

совсем деньги кончились у папы?

0  0
9.02.2017 17:10
- гость -

12:10, пока не будет закона по которому, лица стремящие скрыться от правосудия будут получать плюсом 2 года строгача, то ничего не поменяется.

0  0
9.02.2017 17:56
- гость -

17:10 Вы эту поправку для чиновников и депутатов придумали? Они больше всего не любят ответственности.

0  0
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