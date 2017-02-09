Фото: hilook.ru
Полиция в Барнауле разыскивает водителя, наехавшего на трехлетнего ребенка в районе дома №49 по улице Солнечная Поляна.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился 5 февраля в 13:30. "Произошло дорожно-транспортное происшествие , наезд на пешехода – ребенка трех лет – неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", – уточняют в ГИБДД.
В данный момент правоохранители разыскивают праворульный белый седан иностранного производства. Водителю машины на вид около 30 лет.
Гражданам, имеющим информацию о данном ДТП, следует обратиться по телефонам: 393-605, 393-548, 391-090, 393-555.
Комментарии
Где в это время были родители 3-х летнего ребенка?
А что с ребенком?
Кто ответит на первые 2 вопроса?
доколе?
Праворульный белый седан иностранного производства был в районе дома №49 по улице Солнечная Поляна. Если он был во дворе дома, то проблема поиска почти решаема. А если он был на дороге, которая идет мимо дома, то сложнее, но тогда сильно актуален вопрос - где были родители, когда 3-х летний ребенок переходил Солнечную поляну?
?
Автомобиль наехал на ребенка 2013 года рождения в Барнауле во дворе дома по улице Солнечная Поляна.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент произошел в дворовом проезде дома №49. Известно, что малыш находился в сопровождении своего отца.
отсюда: http://www.amic.ru/news/380805/
Праворульный белый седан иностранного производства ехал во дворе дома по улице Солнечная Поляна, 49. В этом дворе может вообще один праворульный белый седан иностранного производства ездит, даже если 5 или 10 отец то узнает какой из них
совсем деньги кончились у папы?
12:10, пока не будет закона по которому, лица стремящие скрыться от правосудия будут получать плюсом 2 года строгача, то ничего не поменяется.
17:10 Вы эту поправку для чиновников и депутатов придумали? Они больше всего не любят ответственности.