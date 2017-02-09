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Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил перед чиновниками республики задачу защитить детей от опасностей соцсетей – в частности, так называемых "групп смерти". Такое поручение было дано по итогам заседания с руководством Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации, представителями духовенства и главными редакторами республиканских СМИ, пишет ТАСС со ссылкой на Instagram-страницу Кадырова.
Он поручил активизировать разъяснительную работу с населением и "довести до всех пагубность разных "групп смерти" в социальных сетях и разношерстных сектантов". Глава Чечни призвал родителей быть внимательнее к детям и в случае необходимости принимать меры и обращаться к специалистам. По словам Кадырова, "только действуя как единый организм, мы сумеем защитить нашу молодежь, донести до нее истину, уберечь от той опасности, которая подстерегает их в социальных сетях".
"Лента.ру" со ссылкой на региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) пишет, что в феврале в Instagram был зафиксирован новый рост хэштегов, которые использовались в "группах смерти" во "ВКонтакте". По данным РОЦИТ, среди таких тегов присутствуют #жду, #хочу, #море, #разбуди, #спасименя, #кит, #синий_кит, #я_в_игре, #тихийдңм (с казахской "н") и иные. Посты, сопровождающиеся этими хэштегами, раскрывают условия и результат игры, а также объясняют, почему дети должны совершить суицид, считают в организации.
Агентство напоминает, что, по данным СКР, во "ВКонтакте" с декабря 2013 года по май 2016 года создали восемь закрытых сообществ, в которых пропагандировались самоубийства. Согласно расследованию, 15 подростков из этих сообществ в разных российских регионах совершили суицид, еще пятеро попытались покончить с жизнью.
В марте в СК должен пройти консультативный совет, посвященный обсуждению вопросов предупреждения детских суицидов. По словам председателя СКР Александра Бастрыкина, предлагается выработать меры противодействия этому явлению. Он также отметил, что сотрудники Главного управления криминалистики СК РФ ежедневно выявляют новые сообщества, ставящие своей целью уничтожение молодежи.
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