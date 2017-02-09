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Жителя Барнаула судят за мошенничество в особо крупном размере с автомобилями, в результате которого пострадал 91 человек.
Как сообщили в краевой прокуратуре, с 2013 года обвиняемый договаривался с гражданами о покупке в рассрочку их автомобилей. Мужчина заключал с автовладельцами якобы договоры займа.
Когда же злоумышленник получал права собственности на машины, он не выполнял обязательств об оплате стоимости автомобилей. В 2014 году мужчина стал единственным учредителем ООО, совмещая должности директора и бухгалтера.
Совместно со своим знакомым он искал граждан, желающих продать и купить автомобили. "С тем, кто продавал, заключались договоры о покупке их машин в рассрочку, а в дальнейшем транспортные средства продавались новым покупателям мошенническим путем без законных на то оснований", – указывают в прокуратуре.
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В итоге с 2013 года по май 2015 года от преступных действий пострадал 91 гражданин, а причиненный ущерб превысил 40 миллионов рублей.
Расследованием дела занималось Главное следственное управление ГУ МВД по Алтайскому краю. Сейчас материалы направлены в Центральный районный суд Барнаула.
Комментарии
А фамилию озвучить слабО?????