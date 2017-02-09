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Новости

СМИ опубликовали письмо Бараку Обаме от организатора теракта 11 сентября

, ИА "Амител"
В письме автор утверждает, что Вашингтон сам виноват в терактах

Фото: cironline.org

В Соединенных Штатах частично обнародовали 18-страничное письмо Халида Шейха Мохаммеда, которого власти Америки считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года. Сообщение было отправлено на имя бывшего президента страны Барака Обамы, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Miami Herald.

В тексте письма Мохаммед обвинил Вашингтон в терактах 9/11 за его внешнюю политику, "убившую невинных людей по всему миру". Комментируя события 11 сентября, автор сообщения отмечает, что "не мы начали против вас войну" в день терактов. По словам Мохаммеда, это сделали США и американские "диктаторы".

В письме организатор терактов обращается к Обаме как к "голове змеи" и президенту "страны угнетения и тирании".

Также Мохаммед утверждает, что "не станет просить милости" у Соединенных Штатов, в том числе суда, а перспективы пожизненного заключения и смертной казни его не страшат. По словам автора письма, в камере он сможет "до конца своих дней молить Аллаха и покаяться перед ним", а в случае казни он "с еще большей радостью встретит Аллаха и его пророков", а также друзей, которых США "несправедливо убили по всему миру".

Кроме этого, он высмеивает Обаму, называя его в том числе "умным адвокатом, хорошо знакомым с правами человека", который "может убить своего врага без суда и бросить его труп в море", а не передать тело семье или похоронить, проявляя уважение.

Отмечается, что это письмо датировано январем 2015 года. Изначально, пишет агентство, тюремщики в Гуантанамо отказывались пересылать сообщение Мохаммеда. В сентябре того же года адвокат заключенного попросил судью вмешаться, утверждая, что Мохаммед имеет право обратиться к главе страны. В итоге военный суд согласился с этим.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.02.2017 17:35
- гость -

В тексте письма Мохаммед обвинил Вашингтон в терактах 9/11 за его внешнюю политику, "убившую невинных людей по всему миру".

Теракты это конечно кошмар, но слова про внешнюю политику "убившую невинных людей по всему миру" опровергнуть трудно. Но не понятно, зачем Халиду Шейха Мохаммеду посылать секретное письмо Обаме, если его можно опубликовать открыто. Ведь смысл теракта - поставить власть в неудобное положение, натравить на нее народ. А так Обама мог это письмо тупо в мусорку выкинуть, причем не читая, и никто ничего бы не узнал

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