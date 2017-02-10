Часто при выборе жилья основным фактором является развитая инфраструктура: наличие магазинов, школ и детских садов в шаговой доступности. Компания "Жилищная инициатива" заботится о своих жильцах, поэтому объявила о старте продаж коммерческой недвижимости в кварталах "Дружный" и "Лазурный".
Нежилые помещения площадью от 50 до 143 кв. м находятся на первых этажах пяти сданных и строящихся домов, в зоне с высокой проходимостью. Там могут расположиться как офисные работники, так и представители торговой сферы или ресторанного бизнеса.
Продаются коммерческие помещения без отделки – это позволит будущим владельцам выполнить свои интерьерные решения.
Микрорайоны "Лазурный" и "Дружный" – это жилые кварталы, где завершается строительство последних очередей. ЖК "Лазурный" находится вдоль ул. Власихинской в границах улиц Лазурная и Шумакова. Это 18 многоквартирных 10-15 этажных домов. Район удачно расположен недалеко от двух важных транспортных магистралей – ул. Попова и Малахова.
ЖК "Дружный" расположен на пересечении улицы Попова и Павловского тракта. В микрорайоне построено 15 многоквартирных домов различной этажности. В двух кварталах уже работают сотни предприятий торговли и бытовых услуг. Поэтому размещение здесь своего магазина или офиса будет экономически выгодным вложением.
Все фотографии коммерческих помещений можно посмотреть в официальных группах "Жилищной инициативы": ВКонтакте, Фейсбук или Одноклассники
Подробности можно узнать в офисе продаж или по телефону 8 (3852) 505-313
Проектная декларация размещена на сайте barnaul-gi.ru