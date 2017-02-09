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Британка четыре года выдавала постороннего мужчину за своего бойфренда

, ИА "Амител"
31-летняя женщина делала коллажи с незнакомцем, а также вела от его лица Twitter-аккаунт

Фото: dailyrecord.co.uk

Жительница шотландского города Эйдри Джилл Шарп в течение четырех лет дурачила друзей в социальных сетях, выдавая постороннего мужчину за своего парня. Она нашла незнакомца в Facebook и использовала его снимки для создания совместных фотоколлажей, которые потом размещала у себя на страницах, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Daily Record.

Друзья британки рассказали журналистам, что четыре года назад 31-летняя Шарп заявила, что встретила мужчину по имени Грэм Маккей, с которым у нее завязался роман. Она часто говорила о нем друзьям, делилась снимками о совместном времяпрепровождении, а также вела Twitter-аккаунт от лица кавалера, через который для правдоподобности вела переписку сама с собой.

Приятели женщины отметили, что она ведет "невероятную" жизнь в соцсетях, однако ее никто никогда не видел с бойфрендом, что было странно.

Друзья заподозрили неладное, когда Шарп опубликовала в Twitter снимки из Лондона на фоне Вестминстерского аббатства. Они обратили внимание, что на снимках "пары" разная погода. Женщина стояла на сухой плитке и одна, а на фото ее "парня", которое якобы было сделано в то же время, шел дождь и находились туристы.

Приятели британки нашли в Twitter настоящего Грэма Маккея и сообщили ему об этом. Молодой человек заявил, что не знаком с Джилл Шарп и помолвлен с другой девушкой.

С ней он подал заявление в полицию, однако правоохранители не открыли дело за отсутствием состава преступления.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.02.2017 13:49
Денис

Молодой человек заявил, что не знаком с Джилл Шарп и помолвлен с другой девушкой --- ага, так я и поверил

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9.02.2017 14:32
Светлая Тень Обамы

хорошая сказка! Спасибо редакции, поплакал

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9.02.2017 15:07
- гость -

То ли радоваться, то ли плакать по концовке этой истории...тема не раскрыта. А почему у нее не было бойфренда настоящего? Толстая и некрасивая или наоборот красавица? В чем дело? Одни предположения, теперь не уснуть, всю ночь думать буду...

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9.02.2017 15:24
larisa2011

я так же делаю, до сих пор проканывает!!!

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